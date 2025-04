Un punto y gracias para el Oviedo

Un punto no suele ser un gran botín a estas alturas de la temporada, pero a la vista del encuentro que hizo el Real Oviedo ... ante el Córdoba tiene que considerarse un buen resultado. Basta con destacar que el mejor del Real Oviedo fue el portero Aarón Escandell, que tuvo un par de intervenciones providenciales.

El equipo de Iván Ania manejó el encuentro mejor que los azules, pero careció de la pegada necesaria para romper el equilibrio. Los ovetenses solo dieron cierta sensación de peligro cuando ingresó en el campo Hassan, que protagonizó los ataques más interesantes.

Con este punto el cuadro oviedista se mantienen en la cuarta plaza de la clasificación, con dos de margen sobre el séptimo, pero el ascenso directo se queda a siete puntos. El equipo afronta ahora tres encuentros ante rivales de la zona alta como son Levante, Huesca y Racing de Santander.

En la alineación carbayona hubo dos novedades, una la prevista en el lateral izquierdo de Pomares en sustitución de Lucas, mientras que menos previsible fue la presencia en el ataque de Fede Viñas por Alemao, que se quedó en el banquillo.

Desde el pitido inicial el encuentro tuvo un alto ritmo y los dos equipos le metieron intensidad. Los locales lo hacían por convencimiento de su entrenador y los visitantes por necesidad y calidad de los jugadores. Los cordobeses mandaron en el primer cuarto de hora, pero sin que eso supusiera demasiados apuros para Aarón.

Con mucho menos fútbol, los azules tuvieron los primeros acercamientos con algo de peligro, pero sin demasiada precisión en los metros finales. Fede Viñas de cabeza primero y minutos después de chilena, así como Sebas Moyano con un disparo desviado, incomodaron al portero local, pero no le hicieron trabajar.

Los de Iván Ania descubrieron pronto que Carracedo, con la ayuda del exazul Carlos Isaac, podía aprovechar la banda izquierda de la defensa azul para generar peligro. Eso hizo que la balanza se desnivelara definitivamente y que los locales iniciaran el acoso y derribo que no tuvo premio por la falta de fortuna.

Carracedo transitaba con comodidad por la autopista en la que se convirtió la banda izquierda del Real Oviedo y se permitió incluso poner un centro al área de rabona que Albarrán cabeceó a la cruceta. En la siguiente jugada, Oier Luengo rechazó con el cuerpo desde el área pequeña un disparo de Álex Sala que iba camino de ser el 1-0.

Pomares, que había estado desbordado toda la primera mitad, pidió el cambio por lesión a los 37 minutos y eso se tradujo en el estreno de Rahim en la etapa de Veljko Paunovic.

El conjunto ovetense volvía a mostrar una evidente falta de ideas en ataque, incapaz de mostrar continuidad en sus acciones. En el centro del campo, el equipo naufragaba por la falta de liderazgo y un patrón claro de juego.

El tramo final de la primera mitad fue angustioso para el Real Oviedo que se podía dar por satisfecho con la posibilidad de irse al descanso con un empate en el marcador y más después de una primera mitad de dominio claro de los locales.

La salida de los dos equipos tras el paso por los vestuarios no cambió nada el panorama y en los primeros cinco minutos el Córdoba botó dos saques de esquina, mientras que los ovetenses no pisaron el campo contrario. La imagen de Paunovic a pie de campo hablando con sus ayudantes era la viva imagen de un técnico al que no le estaba gustando nada lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego.

Solo en una acción personal de Santi Cazorla, que habilitó a Sebas Moyano con un pase preciso al espacio, dio la sensación de que los azules podían hacer algo de daño en acciones puntuales. Un espejismo en el oasis de control del partido que tenían los de Iván Ania

Aarón Escandell tuvo que aparecer para salvar a los suyos con una acción providencial en un remate a bocajarro de Pedro Ortiz. Cuando se cumplía la hora departido Paunovic quiso darle un vuelco a la situación con un triple cambio. Alemao, Álex Cardero y Hassan entraron en el campo en sustitución de Fede Viñas, Cazorla y Sebas Moyano. El técnico azul dejaba claro que no le gustaba lo que veía.

Córdoba Carlos Marín; Carlos Isaac (José Calderón, m.74), Xavi Sintes, Marvel, Albarrán; Pedro Ortiz (Magunazelaia, m.81), Isma Ruiz, Álex Sala (Theo Zidane, m.74), Carracedo, Jacobo (Yoldi, m.90+1); y Casas (Obolskii, m.81). - Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Pomares (Rahim, m.34); Sibo, Colombatto, Cazorla (Álex Cardero, m.60), Seoane (Paraschiv, m.86), Sebas Moyano (Hassan, m.60); y Fede Viñas (Alemao, m.60). Árbitro Ais Reig, del Comité Valenciano. Amonestó a Carlos Isaac, Marvel,Theo Zidane, Carracedo y Magunazelaia por parte de los locales y al visitante Sibo.

Incidencias 20 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Carlos Marín y Cazorla fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

La presencia de Hassan al menos dio a los azules algún argumento ofensivo y creó dudas en los locales. De hecho Iván Ania acabó sustituyendo a Carlos Isaac para tratar de frenar al extremo, que fue el único que generó algo de inquietud.

Aunque el juego se volvió más discontinuo, los locales seguían manteniendo el control del partido y disponiendo de las mejores oportunidades de gol, que no subieron al marcador por la intervenció de Aarón Escandell y también del VAR que anuló un gol de Xavi Sintes por fuera de juego de Carracedo en el inicio de la jugada. El portero azul salvó un tanto en el añadido en un remate de Theo a bocajarro.