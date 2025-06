«No quiero a nadie con la cabeza abajo, mi maravillosa afición tiene que estar fuerte, tenemos la oportunidad y está ahí». La arenga de ... Veljko Paunovic a la afición del Real Oviedo estaba más que justificada. La decepción del no ascenso directo supone un riesgo elevado de que cunda la decepción y que no se valore en su justa medida el éxito que supone estar vivo en la lucha por el ascenso. Hubo margen mínimo para la melancolía: «Solo lamento los dos puntos de Éibar», pero el cambio de discurso fue rápido: «Sólo puedo mirar adelante, hay que disfrutar consiguiendo el objetivo y para eso hace falta que todos creamos». A juicio del técnico serbio: «Hemos pospuesto el objetivo final, pero que nadie se venga abajo, hay que celebrar la clasificación del 'play off', el tercer puesto y lo vamos a conseguir».

Mirando hacia el partido y el desenlace de la Liga regular, Paunovic tiene motivos para la satisfacción: «Muy positivo acabar la temporada regular como hicimos, acabar con nota positiva, conseguimos gestionar las tarjetas y no tener bajas, sólo falta ver el desenlace de las sobrecargas y la fatiga, lo demás positivo».

El partido de ayer tenía muchos condicionantes externos, pero así y todo el técnico azul vio bien a los suyos: «La primera parte se jugó muy bien, no me gustó que hubo un tramo después del gol que dejamos de jugar y el rival empató, en la pausa obligada de todos los equipos apretamos y volvimos a jugar como iniciamos». Tener conocimiento del 0-3 de Riazor fue una losa muy pesada: «La segunda parte fue un mazazo conocer el resultado de Coruña, sabíamos que había que ajustar los objetivos para quedar tercero, sin tarjetas y sin lesiones, no fue buena, es consecuencia de las circunstancias, porque había cambiado el contexto».

El oviedismo tiene mucho callo de apoyar sin premio y ayer volvió a suceder: «La gente se quedó hasta el final y escuchó lo que dijo Santi, dejamos el partido atrás nos enfocamos al playoff que está a la vuelta de la esquina». Además reconoció a los rivales: «Quiero felicitar al Elche y Levante por el ascenso directo».

Sus números en el banquillo azul son un aval para pensar de forma positiva antes del 'play off': «El equipo me ha gustado mucho la línea defensiva, muy sólidos, aunque al final no hubo buen equilibrio fuimos sólidos, siempre se puede mejorar». Los buenos resultados son la mejor medicina para cualquier deportista: «Acabar fuertes como estos diez partidos es un buen mensaje, pero hay que saber que viene lo más desafiante y lo más bonito, sé que la gente, incluido yo, puede estar un poco decepcionado por no subir directo, los dos puntos de Éibar nos duelen hoy, pero los partidos que vienen son nuestra oportunidad y debemos prepararnos para competir de nuevo».

La primera eliminatoria llevará a enfrentarse con el Almería, quizás el gran favorito en todas las quinielas cuando arrancó el campeonato para ser el campeón, pero que tuvo que conformarse con la sexta plaza: «Es un rival complicado, que ha ido recuperando su forma en las últimas semanas y con muchísimas cualidades colectivas e individuales, depende de nosotros, nos preparamos, podía tocar cualquiera y estamos listos para eso, tenemos que enfocarnos en nuestros ambientes y reponer al grupo que va a competir en seis días». Al menos, el factor campo estará a favor de los azules en la eliminatoria y los empates le favorecen: «Siempre puede ser una ventaja, pero tienes que saber los dos partidos, de nada vale jugar la vuelta en casa si no compites bien, pero por eso era importante ganar y quedar terceros».

Lo vivido hace un año también sumará: «Las experiencias incluso las desagradables enriquecen, saben que hacer para ser ganadores y lograr el objetivo».