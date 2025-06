El ascenso del Real Oviedo pasa por el 'play off'

El Real Oviedo cumplió con su parte en un encuentro sin historia y se impuso al Cádiz, pero no fue suficiente para lograr el ... ascenso directo, ya que el Elche pasó por encima del Deportivo con contundencia. Ahora, los ovetenses tendrán que enfrentarse al Almería en la primera eliminatoria del 'play off'. El sábado, a las 21 horas, partido de ida en los Juegos del Mediterráneo.

Los números de Veljko Paunovic son impecables, ya que ayer sumo la séptima victoria en diez encuentros, en los que no conoce la derrota. Esas son las credenciales de los azules para pelear por segunda temporada consecutiva por el ascenso a Primera.

Real Oviedo Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim (Pomares, m.61); De la Hoz, Seoane (Omar Falah, m.82), Colombatto (Álex Cardero, m.61); Hassan (Paulino, m.66), Santi Cazorla (Portillo, m.82) y Paraschiv. 2 - 1 Cádiz Víctor Aznar; Iza Carcelén, Kovacevic, Chust, Recio, Climent (De la Rosa, m.85); Diakité, Melendo (Escalante, m.76), Álex Fernández (Alcaraz, m.61), Melendo; Carlos Fernández (Sobrino, m.61)y Roger (Ocampo, m.61). Goles: 1-0: min.26, Seoane. 1-1: min.32, Diakite. 2-1: min.40, Nacho Vidal.

Incidencias: 16 grados a la hora de inicio del encuentro. Se homenajeó al Vetusta y equipo femenino por sus ascensos. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

Árbitro: Galech Apezteguía, del Comité Navarro. Mostró tarjetas amarillas a Recio.

El encuentro ante el Cádiz fue un ejemplo de que el equipo que se juega algo suele acabar ganando, aunque no haga un fútbol brillante. Seoane adelantó a los locales y luego Nacho Vidal sentenció tras el empate de los gaditanos.

La buena noticia para los azules es que no pierden a ningún futbolista para el partido del próximo sábado y el técnico pudo dar descanso a jugadores como Alemao, que no disputó ni un minuto. El once presentó cuatro novedades en relación con el encuentro de la pasada jornada. De la Hoz, Cazorla, Seoane y Paraschiv fueron titulares.

Los locales salieron decididos a hacer los deberes y tomaron el control del encuentro. Las llegadas eran constantes sobre la portería gaditana y las ocasiones se empezaban a suceder. La primera clara fue para Hassan, que obligó al portero visitante a realizar una gran intervención para mandar a saque de esquina.

El dominio de los ovetenses era claro y las ocasiones se iban sucediendo y así fue como llegó el tanto que adelantaba a los ovetenses en el marcador. Hassan vio a Seoane en la frontal y le puso un balón que el madrileño mandó al fondo de la red.

Las noticias que llegaban de Riazor no eran buenas y peor fue todavía el empate del cuadro visitante tras un balón suelto en la frontal que Diakite ajustó al poste. Tocaba volver a remangarse para recuperar el mando.

El juego no era brillante, pero nuevamente las oportunidades volvían a llegar. Nacho Vidal, que había marcado la jornada anterior ante el Tenerife, volvió a encontrar la escuadra de la portería andaluza. Los azules hacían sus deberes, pero no les servía demasiado por el resto de marcadores de la jornada.

Hasta el final de la primera mitad, el Real Oviedo buscó el gol que sentenciara el encuentro, pero no fueron capaces de lograrlo y al descanso se llegó con la victoria por la mínima, que no servía de nada.

Tras la reanudación, el Cádiz parecía querer las vacaciones, mientras que los ovetenses buscaban el tercer gol mirando de reojo a lo que se les venía. A la hora de partido, Paunovic empezó a preparar el 'play off' y retiró del campo a Rahim y Colombatto, que estaban a una tarjeta de la suspensión.

Los minutos iban pasando sin que sucediera nada sobre el terreno de juego. Los ovetenses trataban de buscar la sentencia, mientras que el Cádiz tampoco inquietaba demasiado a Aarón, que tuvo una intervención decisiva tras un disparo de Ocampos.

Paunovic aprovechó para dar descanso a los fijos y pensar en el encuentro del próximo sábado ante el Almería. El técnico serbio hizo debutar a Omar Falah con el primer equipo esta temporada. El partido terminó con suspense ya que el VARrevisó un posible penalti de Nacho Vidal a Alcaraz, pero al final descartó que el contacto fuera suficiente para sesñalar pena máxima.