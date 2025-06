El Real Oviedo termina sin sancionados y pendiente del estado de Hassan

CH. G. Oviedo Lunes, 2 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Una de las mejores noticias que dejó el partido de ayer es que los cinco jugadores qu estaban apercibidos de sanción no fueron amonestados y el equipo no tendrá bajas por este motivo en la ida del 'play off' ante el Almería, que se jugará el próximo sábado a las 21.00 horas en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. La gran duda ahora es Hassan. El franco-egipcio tuvo que pedir el cambio y Paunovic se mostró moderadamente optimista con él: «Tiene una sobrecarga, habrá que esperar a las pruebas pero esperemos que pueda estar el sábado». No se esperan buenas noticias con el resto de lesionados y ni Chaira, ni Viñas parece que puedan llegar al partido.

Por su parte, Jaime Seoane regreso al equipo titular y anotó el primer gol del encuentro. El madrileño quiso poner en valor la temporada del equipo: «Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, no es fácil lo que hemos conseguido. Equipos como el Cádiz, que es un equipo hecho para ascender no ha podido conseguir entrar al 'play off'». Eso no significa que no fuesen ambiciosos: «No era lo que teníamos en nuestra cabeza, ahora toca recuperar e ir con la máxima ilusión del mundo al fin de semana». El centrocampista destacó el buen estado anímico del grupo y fijó el camino: «Esa mentalidad la tenemos que llevar a su máximo esplendor».

