El Real Oviedo busca en Huesca tres puntos para mantener la llama El equipo azul buscará la primera victoria a domicilio con Paunovic y dejar casi sentenciada la presencia en el 'play off'

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 2 de mayo 2025, 22:12 Comenta Compartir

El Real Oviedo buscará esta tarde ante el Huesca la primera victoria a domicilio de la etapa de Veljko Paunovic, pero, sobre todo, tratará de quedarse con los tres puntos en juego que prácticamente le garantizarían la plaza de 'play off', además de seguir manteniendo las opciones de ascenso directo.

Los azules llegan al encuentro de El Alcoraz con buenas noticias. El técnico azul recupera a tres jugadores (Braat, Pomares y Chaira), aunque no parece que ninguno vaya a tener opciones de estar este sábado en la alineación titular. Siguen siendo baja, por contra, los lesionados Lemos, Paulino y Lucas, a los que esta jornada se les une el sancionado Seoane.

Precisamente saber quién será el sustituto de Seoane en el centro del campo es una de las principales incógnitas en el once azul para esta tarde. Tampoco está clara la pareja de defensas centrales, mientras que no se descartan otros cambios, en especial en la banda izquierda del centro del campo.

Los ovetenses afrontan el encuentro ante el conjunto oscense, una de las revelaciones de esta temporada, después de un triunfo de prestigio el pasado sábado ante el Levante. Paunovic no conoce la derrota como entrenador del Real Oviedo, pero a domicilio cosechó sendos empates frente al Eibar y Córdoba. El objetivo azul es lograr ese triunfo que casi le garantizaría quedar por encima de los oscenses a final de temporada, ya que les aventajaría en siete puntos a falta de disputar doce. Lo que parece muy complejo es recuperar el 'golaverage' particular, ya que en el Carlos Tartiere los de Antonio Hidalgo se impusieron por un contundente 0-3.

Los ovetenses son los primeros de los aspirantes al ascenso en jugar esta jornada y podrían meter presión a los tres rivales que tienen por delante: Racing de Santander, Levante y Elche. Del mismo modo, sería la segunda victoria consecutiva contra un rival de la zona alta de la tabla antes de visitar en la próxima jornada al conjunto cántabro. En esa misma jornada jugarán entre sí el Elche y Levante. En definitiva, como de aquí hasta el final, cada encuentro será decisivo para las aspiraciones carbayonas.

Una de las claves para que los azules puedan lograr la victoria es que sean capaces de mantener el rigor defensivo que han mostrado desde la llegada del entrenador serbio. En cinco partidos, tres porterías a cero y en los otros dos, un gol en cada uno de ellos.

Una de las certezas del once de esta tarde es que se mantendrá en el mismo Rahim. El internacional con Níger volvió al lateral izquierdo la pasada jornada y fue de los más destacados del equipo. En el centro de la zaga, tras los problemas físicos de Dani Calvo y David Costas ante el Levante, ambos podrían repetir como pareja, por lo que nuevamente Oier Luengo se quedaría en el banquillo.

En el centro del campo la plaza de sustituto de Seoane tiene varios pretendientes. Álex Cardero parece el mejor colocado, pero tampoco se puede descartar a Santi Cazorla. Otras alternativas, como Portillo, parece que son menos viables por lo visto hasta ahora.

Una alternativa no explorada hasta el momento, pero que no se puede descartar, es la de jugar con dos delanteros. En ese caso, una pareja formada por Fede Viñas y Alemao será la solución, mientras que, en caso de que juegue solo uno, no está claro quién será el elegido.

Otra duda está si se mantiene Portillo en el costado izquierdo del centro del campo o regresa Sebas Moyano a esa posición. No parece que Chaira tenga opciones después de un mes fuera del equipo.

Paunovic dirigió ayer por la mañana el último entrenamiento del equipo en el Tartiere. La expedición ovetense viajó en vuelo chárter por la tarde a tierras oscenses.