El Real Oviedo busca la sorpresa ante el Atlético para remontar el vuelo El equipo de Luis Carrión se enfrenta este sábado al conjunto colchonero en El Metropolitano con la idea de lograr una victoria que sea el punto de inflexión para iniciar la remontada

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

La entidad del rival, sea el que sea, es menor que la necesidad que tiene el Real Oviedo de una victoria, puesto que a los azules les urge un triunfo para tomar aire en la clasificación y, casi más, para su propia autoestima. Con esa premisa visitan los carbayones al Atlético de Madrid, un rival en forma que llega tras una victoria en la Champions y con la visita al Barcelona en el horizonte.

Los hombres de Luis Carrión afrontan el encuentro después de ofrecer una buena imagen ante el Rayo Vallecano, pero también después de no ser capaces de convertirlo en un triunfo. En lo deportivo, el equipo llegan al encuentro con dos bajas por lesión, las de Javi López y Brandon Domingues, además de la de Chaira por lesión.

El sustituto de Javi López en el lateral izquierdo está claro, ya que la plaza será para Rahim, mientras que ofrece bastantes más dudas quién estará por delante en el costado zurdo. Lo que sí parece despejado, o al menos eso dijo Luis Carrión, es que Cazorla volverá a estar en la alineación de este sábado. En el resto del once no se esperan novedades.

El Real Oviedo es colista y lleva sin ganar un partido desde el pasado 30 de septiembre, cuando se impuso al Valencia. Desde entonces han pasado muchas cosas, como el relevo en el banquillo, del que salió Veljko Paunovic y llegó Luis Carrión. El técnico catalán acumula cinco encuentros de Liga y uno de Copa del Rey sin ganar. Además, en el caso de que ante el Atlético no llegue un triunfo, tendrá el dudoso honor de convertirse en el entrenador con peores inicios en Primera División. Serían quince los encuentros, adelantando al también extécnico azul Álvaro Cervera.

El Oviedo, desde la llegada de Luis Carrión, ha cambiado la forma de jugar, con un paso al frente y una apuesta más ofensiva, pero los resultados no han acompañado. Además del traspié en la Copa del Rey y el mal segundo tiempo ante el Athletic, los oviedistas han ofrecido algunos buenos minutos en varios encuentros, pero les falta continuidad. La apuesta de esta noche va a ser más de lo mismo, ya que así lo anunció el entrenador. Eso hace intuir que solo habrá los cambios obligados. Sin embargo, la solución que se busque para la banda izquierda del centro del campo puede condicionarlo todo.

Una alternativa sería que entrara un extremo y en ese caso las opciones son Brekalo, Hassan o incluso Pablo Agudín o Ilic. En el caso de que la elegida fuera Hassan, podría haber cambio de banda con Fede Viñas.

Luego se abre un abanico de alternativas más amplio con la posibilidad de que sean Reina o Cazorla los que ocupen el costado izquierdo. Eso significaría renunciar a un extremo, pero podría dar más consistencia en el aspecto defensivo. Sin embargo, cambiar a Cazorla de su posición más habitual abriría otras alternativas para la media punta.

Los que parece que tienen asegurada plaza en el once inicial son Dendoncker y Colombatto, que están siendo fijos desde la llegada de Luis Carrión. También lo ha sido Rondón, pero no está descartado que en algún momento pueda tener descanso. Si fuera este sábado el día, su plaza sería para Fede Viñas, lo que dejaría otra plaza libre en la medular.

La idea del técnico es que el equipo sea capaz de tratar de tener al equipo colchonero en su campo la mayor parte del tiempo posible. El equipo, que entrenó este viernes en el Carlos Tartiere, viajó por la tarde en tren a Madrid. En principio, se espera una importante presencia de aficionados del conjunto ovetense en el Metropolitano. Los ovetenses ya conocen el estadio madrileño, ya que jugaron en él hace siete años ante el Rayo Majadahonda en Segunda División.