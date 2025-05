El alcalde de Siero, dispuesto a llevar al concejo la ciudad deportiva del Real Oviedo

Mientras los ojos del oviedismo están centrados en el partido del domingo en El Sardinero y la posibilidad de seguir alimentando las opciones de ascender ... de forma directa, el club no desatiende el resto de sus obligaciones y una de las más importantes es encontrar la ubicación para su futura ciudad deportiva. En las últimas horas, el asunto ha vuelto a ganar protagonismo y sobre en la figura del alcalde de Siero, Ángel García, que parece haberse puesto al frente de las gestiones para hacer realidad su deseo de albergar la nueva casa del Real Oviedo.

El primer edil sierense es el nexo de unión entre el club y el propietario de los terrenos. Además, está intentando por todos los medios que se cierre un acuerdo para la venta del suelo al club azul y él ofrece su garantía de ayudar en todo lo necesario para que se acorten los plazos administrativos que harán falta para ver las máquinas trabajando lo antes posible. García participa de forma activa en todos los contactos y está dispuesto a arriesgar lo que haga falta para llevarse el proyecto del Oviedo a Siero. En cualquier caso, los trámites burocráticos no sólo serán competencia municipal y la administración regional también tiene parte de implicación, que García también intentaría limar con sus relaciones en la administración regional.

Algo que parece haber aprendido con respecto a su primer intento de albergar la ciudad deportiva azul es mantener un tono más discreto en sus filtraciones de información, aunque lo sigue haciendo en busca de su mejor interés.

Desde que EL COMERCIO anunciase en exclusiva el pasado 23 de abril que el Oviedo barajaba unos terrenos cercanos al acuartelamiento Cabo Noval como ubicación para su ciudad deportiva, García no ha hecho ninguna referencia pública a la posibilidad. Este periódico ha sabido que mantiene contacto permanente con las dos partes implicadas en la operación y que todas las señales que llegan son favorables a que Siero termine siendo el lugar elegido por el club azul.

Muy lejos quedan aquellas declaraciones de García, tras la reunión que mantuvo con Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, para apoyar la candidatura ovetense a capital europea de la cultura, el 29 de enero de este año en las que aseguró que: «Nosotros estaríamos encantados de que el Real Oviedo escoja Siero para su proyecto, siempre tendrá las puertas abiertas, tanto el Oviedo como el Sporting».

García recordó su mala experiencia con lo sucedido con su primer intento de llevarse la ciudad deportiva azul con un proyecto que contemplaba la ampliación del Requexón y el aprovechamiento de terrenos cercanos a la actual ciudad deportiva azul: «Se nos utilizó para presionar en Oviedo en busca de mejores condiciones y la contestación que les doy es que si hubiesen elegido Siero, la ciudad deportiva ya sería una realidad. Porque en Siero somos un ayuntamiento de primera. Ellos optaron por otras vías, lo respeto, pero ahora sería una realidad».

El alcalde de Siero tiene la peculiaridad de que es un reconocido seguidor del conjunto azul y como tal se manifestó al saber que los terrenos de La Manjoya no podían dar cobijo al proyecto por los problemas de contaminación: «Como aficionado del Oviedo, me descojono. ¿Cómo puede pasar esto por segunda vez? Los aficionados del club merecemos otra cosa, no podemos estar dos años después estar en la casilla de salida», para seguir tendiendo una mano que ahora parece estar asida por todos los implicados: «Nosotros estamos aquí y si el Oviedo quiere algo tiene nuestro teléfono». En estos momentos las comunicaciones son constantes y todas las partes implicadas ven cercano el desenlace de una operación que lleva demasiado tiempo enquistada para los planes que tenía el Oviedo.