Real Oviedo | Las disculpas de Hassan tras su gesto con Paunovic El futbolista emite un comunicado en sus redes sociales mostrándose arrepentido y asegurando que no volverá a repetirse

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:17

Haissen Hassan ha reaccionado al expediente informativo abierto por el Real Oviedo emitiendo un comunicado a través de sus redes sociales en el que se disculpa por su gesto hacia Veljko Paunovic y asegura que no volverá a producirse una situación de ese estilo.

Éste es el comunicado hecho por Hassan: «Quiero ofrece una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, a los directivos y a la afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mí y no volverá a ocurrir».

La mañana no fue sencilla para el extremo que hizo un amago de unirse a los compañeros en el campo de entrenamiento, pero no le autorizaron a hacerlo y trabajó en solitario en el campo número 1 del Requexón, mientras el resto del equipo lo hacía en el 4.

El vestuario, en boca de David Costas, cerró filas y apostó por resolver la situación sin más ruido: «Hassan es un buen chico, tiene unas condiciones enormes para jugar al fútbol pero al final es un chico joven y todo el mundo puede cometer errores. El míster es un tío con carácter, que no permite este tipo de cosas. Es algo que vamos a solucionar entre compañeros, cuerpo técnico y club, es un tema interno entre nosotros, no creo que haya ningún problema. Reconoció su error rápido, se dio cuenta de que las cosas por ahí a nivel de grupo no van bien, estoy seguro de que va a sumar, de que todo se va a arreglar y que las cosas van a ir a buen puerto».