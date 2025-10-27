El 'Toro' Fede Viñas estrena posición y vuelve a ver portería seis meses después con el Real Oviedo

El empate en Montilivi dejó un sabor agridulce en el Real Oviedo, aunque el delantero Fede Viñas tiene motivos para regresar feliz del ... encuentro. En primer lugar porque fue titular, en segundo porque volvió a marcar y, por último, porque se llevó la camiseta de su compatriota Stuani.

El internacional uruguayo llegó a la zona mixta algo más tarde de lo previsto, pero tenía una buena excusa. No era otra que le había llamado su compatriota Stuani. «Cambié la camiseta con él. Enfrentarme con un jugador como Stuani, con lo que representa en el fútbol español, con lo que fue la selección, es para mí un privilegio enorme», dijo el delantero.

En lo que lleva en el Real Oviedo, Fede Viñas solo había marcado un gol. Fue la pasada temporada, el 12 de abril, ante el Racing de Ferrol. El sábado anotó de penalti y también eso tuvo su historia, como reconoció el uruguayo.

Inicialmente cogió el balón Colombatto y lo llevó al punto de penalti. Sin embargo, luego fue Fede Viñas el que lanzó. El uruguayo explicó que «el orden era Salomón y él me lo dejó a mí». «La verdad que estoy muy agradecido», dijo en este sentido. «Muchísimas gracias 'bicho', que es como nos decimos entre nosotros», finalizó.

Respecto a la importancia que tuvo para él el gol y también que hubiera marcado Rondón, hizo hincapié en que «convertir un gol para los dos delanteros es muy lindo, pero bueno hay que seguir mejorando». Además, aseguró que lo que tienen que hacer es «seguir conociéndonos, porque es la primera vez creo que nos toca jugar juntos en un partido oficial y tratamos de hacerlo mejor siempre para el equipo».

Lo que sí reconoció Fede Viñas es que el empate no les dejó contentos. «Llevamos un punto y nos vamos con sensación de un poco de amargura», explicó el delantero, que en el encuentro del pasado sábado jugó en la banda derecha del centro del campo.

Precisamente sobre esa nueva posición en el campo Fede Viñas explicó que se encontró «a ratos un poco, tal vez, desordenado, un poco perdido». «Pero, bueno, le dije al míster que de donde él me necesite yo trataré de hacerlo mejor y aportar», explicó. También reconoció que le habían ayudado mucho los compañeros. «Colombatto, Nacho Vidal, me ayudaron también en la comunicación, en donde tenía que cerrar, abrir a veces. Traté de hacerlo lo mejor posible», puso de relieve.

Finalmente, sobre el partido y la sensación de que el equipo tuvo miedo a ganar, Fede Viñas afirmó que «no, miedo a ganar no tuvimos», pero reconoció que «hay que saber controlar los partidos, aprovechar esa diferencia que tenemos».