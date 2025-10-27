El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El delantero uruguayo Fede Viñas celebra el primer gol del Real Oviedo en Girona que logró de penalti. LOF

El 'Toro' Fede Viñas estrena posición y vuelve a ver portería seis meses después con el Real Oviedo

El uruguayo Fede Viñas marcó de penalti, cuyo lanzamiento le cedió Salomón Rondón, y cambió la camiseta con su compatriota Stuani

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:15

El empate en Montilivi dejó un sabor agridulce en el Real Oviedo, aunque el delantero Fede Viñas tiene motivos para regresar feliz del ... encuentro. En primer lugar porque fue titular, en segundo porque volvió a marcar y, por último, porque se llevó la camiseta de su compatriota Stuani.

