Fede Viñas. E. C.

Fede Viñas se perderá dos partidos con el Real Oviedo por la roja en Getafe

Chaira ya se entrena con el grupo, Nacho Vidal trabaja en el gimnasio y Costas y Ejaria se perderán el partido del domingo en Elche

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:04

El Comité de Disciplina de la RFEF comunicó este miércoles el castigo que deberá cumplir Fede Viñas por la tarjeta roja que vio en Getafe, tras darle un manotazo a Domingos Duarte y el uruguayo deberá cumplir dos partidos de castigo, por lo que se perderá los duelos del Real Oviedo ante Elche y Barcelona. Las explicaciones de los representantes federativos fueron las siguientes. «Por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multas accesorias en aplicación del artículo 52».

Confirmada la baja de Viñas, la buena noticia de ayer fue Ilyas Chaira. El extremo marroquí sufrió un esguince de tobillo en el encuentro ante la Real Sociedad y no pudo estar con el equipo en Getafe, ayer saltó al terreno de juego con sus compañeros y completó la primera parte del ensayo con el grupo y se le empiezan a abrir las puertas para viajar con el equipo a Elche y entrar en los plane de Veljko Paunovic.

Uno de los grandes sustos de lo que va de temporada fue el fuerte golpe en la cabeza que sufrió Nacho Vidal en el Coliseum. El lateral tuvo que pasar una noche en el hospital, pero el lunes ya estaba de vuelta en El Requexón anunciando que estaría con los compañeros muy pronto. De momento, sigue trabajando en el gimnasio y los servicios médicos del club podrían darle permiso para ejercitarse con los compañeros y que pueda estar listo para el fin de semana.

David Costas también tuvo problemas físicos en la última cita liguera y tuvo que pedir el cambio al sentir una molestia en el abductor. Las pruebas médicas no apreciaron ninguna rotura, pero el jugador trabajó en solitario y todo apunta a que será baja para el Martínez Valero, uniéndose así a Ovie Ejaria, que sigue sin superar sus molestias musculares, y a Fede Viñas, que se perderá la cita por sanción.

Todo apunta a que David Carmo tendrá su primera oportunidad como titular con la camiseta azul, después de debutar en Getafe. El portugués fue el último en llegar a la plantilla, pero su perfil de zaguero zurdo no lo había en el equipo y eso le da más opciones de entrar en los planes de Paunovic. Además, habrá que ver si hay más cambios en busca de una reacción necesaria para aspirar a sumar los primeros puntos lejos del Carlos Tartiere. La plantilla está citada hoy a las 10.30 horas en El Requexón para un nuevo entrenamiento y aún le restarán dos más antes de poner rumbo a tierras ilicitanas pra medirse al equipo de Eder Sarabia.

