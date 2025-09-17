El Real Oviedo pide a 'La Santina' salud y una ayuda para salvarse El club azul cumplió ayer con la tradición de visitar Covadonga, donde hubo un recuerdo especial para Juan Mesa

Chisco García Oviedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Pocas cosas son tan clásicas en los equipos asturianos como la visita a Covadonga para pedirla a 'La Santina' amparo para la temporada. El Real Oviedo acudió este miércoles a ver a la patrona de Asturias para pedir, sobre todo, salud y, si fuese posible, un cable en la búsqueda de la permanencia. Los componentes del primer equipo masculino y del femenino compartieron espacio en la Santa Cueva y Santi Cazorla y Ana Buceta fueron los encargados de poner la ofrenda floral a los pies de la virgen, vestida con manto azul para la ocasión.

Nada más pisar Covadonga, la expedición azul enfiló la bajada hacia la Santa Cueva y fueron muchos los jugadores que aprovecharon el momento para encender velas y hacer sus peticiones personales. Dani Calvo, como capitán de la plantilla, fue el encargado de poner voz a las peticiones colectivas: «Sobre todo, que nos cuide, que no haya lesiones, que tengamos todos mucha salud, que la temporada vaya como fueron las anteriores, con éxitos y se consigan los objetivos que nos propongamos».

Tampoco se apartó mucho de esa línea Buceta al hablar de las suyas y añadió la vertiente deportiva abriendo la puerta de la ilusión: «Lo primero es la permanencia, algo muy importante estando en una nueva categoría, y si se puede optar por el playoff, que tampoco es una locura hoy».

El capellán del Oviedo, Santiago Heras, fue el encargado de dirigirse a la expedición azul y además de reclamar paciencia y fe en Dios tuvo unas palabras sentidas hacia la figura de Juan mesa, recientemente fallecido: «Se nos ha ido después de un percance justo el día en el que subíamos a Primera y él daba el primer paso a subir al cielo, vaya para él todo el reconocimiento por lo que ha hecho por el Oviedo».

Además de agradecer la ayuda de la virgen, Calvo apeló a la tranquilidad. Haber sumado tres puntos en las tres primeras jornadas de Liga no es un gran bagaje: «Me gustaría tener más puntos, obviamente. Hemos jugado contra rivales complicados, pero también he de decir cometimos errores que no debemos cometer. Debemos ser más consistentes en los partidos». Eso no significa encender alarmas o ponerse más nerviosos de lo debido: «Tenemos que seguir en nuestra línea, no perder los papeles por haber perdido uno o dos partidos, estar tranquilos, confiar en nuestras posibilidades y en el entrenador». Con esas premisas y la calidad del grupo hay motivos para el optimismo: «Seguro que el equipo va a tener una línea ascendente, estoy convencido».

Cumplida la tradición los dos autobuses emprendieron el camino de regreso a la capital y los dos equipos ponen el foco en los duros compromisos que tendrán el fin de semana.