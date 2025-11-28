El Real Oviedo pone el foco en el mercado invernal para reforzarse

«Esperemos estar muy acertados en esas pinceladas que tenemos que darle al plantel». La frase del presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, al ... término de la junta general de accionistas celebrada el pasado miércoles, marca la hoja de ruta de la entidad en el corto plazo y que pasa por el mercado de invierno. Reforzar el equipo es una obligación en la lucha por alcanzar la permanencia y la entidad pondrá el esfuerzo en ampliar los 1,5 millones de euros que tiene disponibles en su tope salarial para intentar conseguir la llegada de, al menos, tres jugadores que refuercen el centro del campo, las bandas y el ataque del equipo. Antes de cualquier incorporación, el club tiene que afrontar salidas ya que ahora mismo las 25 fichas disponibles están ocupadas.

Desde la llegada del Grupo Pachuca al accionariado de la entidad azul, la ventana de fichajes invernal siempre fue aprovechada. En su primera temporada, aquella que habían cogido ya en marcha y que para diciembre ya estaba bajo su mandato al 100%, sumaron hasta cinco jugadores. Desde el Girona llegó cedido Manu Vallejo, por expreso deseo de Álvaro Cervera; Raúl Moro estuvo en préstamo por la Lazio, y a ellos se les unieron Leo Sequeira, Víctor Camarasa y Juanfran Moreno. Cinco operaciones de las que seis meses después sólo Camarasa siguió en la disciplina azul.

A la campaña siguiente, los dirigentes aztecas hicieron tres movimientos en enero. Jonathan Dubasin aterrizó cedido por el Basilea; Santiago Hommenchenko llegó por la inmediación de Pachuca, que había adquirido sus derechos a Peñarol, y Borja Sánchez regresó tras su paso por el León y cerró el capítulo de la 2023-24.

En el curso anterior, con el equipo metido en la lucha por el ascenso, el club buscó potenciar la plantilla. Antes de abrirse el mercado, llegó Francisco Portillo y después se le unieron César de la Hoz, tras rescindir con el Valladolid, y Nacho Vidal, que hizo lo mismo con Osasuna y que se convirtió en una pieza clave del equipo, anotando seis goles, dos de ellos en la semifinal de la fase de ascenso ante el Almería.

Martín Peláez fijó en dos o tres las llegadas, pero todo apunta a que pueden ser más los movimientos. La defensa parece la línea más asentada en el equipo y no se apunta a que haya refuerzos en el corto plazo. En el centro del campo sí que se vería bien sumar un nuevo efectivo que ayude en las tareas de contención y que también pueda sumar en la creación de juego. Los extremos también necesitan aire nuevo. Y el frente del ataque está echando en falta a un goleador que eleve la capacidad anotadora de los azules.

La puerta de salida está abierta para varios jugadores. Brandon Domingues es el candidato número uno a salir y de hecho no ha tenido ni la ocasión de estrenarse en Primera División con la camiseta azul. Está claro que se le busca una salida. Oier Luengo también parece tener la etiqueta de salida sellada, salvo que se produzca un cambio radical en la situación de algún otro jugador de la zaga azul como Eric Bailly. Josip Brekalo tampoco tiene asegurado al 100% su continuidad, al igual que Álex Forés. El caso del último es un poco más especial por tratarse de una apuesta personal de Jesús Martínez y su futuro podría apuntar a México, donde ya estuvo cerca de recalar en el mercado de verano.

El otro candidato a dejar el equipo es Haissem Hassan, pero su caso es diferente. El extremo franco egipcio puede tener la llave de más operaciones en el equipo ya que su salida sería a través de una venta. En el verano se habló de una oferta de seis millones que el club no atendió y ahora sí estaría dispuesto a facilitar su salida y que eso ayude a potenciar la plantilla. Peláez confirmó que, hasta ahora, nadie ha puesto dinero encima de la mesa por el jugador: «Hemos tenido algunas preguntas sobre Hassan, pero que yo dijera hay esta propuesta de tal equipo y de tal cantidad, no la tenemos».