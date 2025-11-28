El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Martínez saluda a Fede Viñas, en presencia de Rafa Monge y el técnico Luis Carrión. Real Oviedo

El Real Oviedo pone el foco en el mercado invernal para reforzarse

El equipo ovetense trabaja para ampliar los 1,5 millones de euros que tiene de tope salarial y busca la llegada de al menos tres jugadores

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

«Esperemos estar muy acertados en esas pinceladas que tenemos que darle al plantel». La frase del presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, al ... término de la junta general de accionistas celebrada el pasado miércoles, marca la hoja de ruta de la entidad en el corto plazo y que pasa por el mercado de invierno. Reforzar el equipo es una obligación en la lucha por alcanzar la permanencia y la entidad pondrá el esfuerzo en ampliar los 1,5 millones de euros que tiene disponibles en su tope salarial para intentar conseguir la llegada de, al menos, tres jugadores que refuercen el centro del campo, las bandas y el ataque del equipo. Antes de cualquier incorporación, el club tiene que afrontar salidas ya que ahora mismo las 25 fichas disponibles están ocupadas.

