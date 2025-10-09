El ascenso no fue suficiente: los pasos de Paunovic hasta guiar al Real Oviedo a Primera

Llegó como un rayo de esperanza y consiguió devolver la ilusión a una parroquia huérfana de alegrías. Paunovic no ha podido terminar el trabajo ... para el que fue contratado: asentar al Real Oviedo en la élite. Mucha culpa de que el cuadro azul haya vuelto a jugar en Primera División un cuarto de siglo después la tiene este técnico serbio, que llegó a mediados de la temporada pasada como revulsivo, sustituyendo a Javi Calleja en el cargo. Dotó al equipo de una personalidad especial, una identidad que agradó a la afición y que contagió entusiasmo a medida que el equipo se acercaba al objetivo. Al final, logró alcanzar el éxtasis con el ascenso, una alegría mayúscula que no le ha servido como aval en Primera División. El Grupo Pachuca, propietario del Real Oviedo, ha determinado que un cambio en la dirección del equipo es lo más conveniente a estas alturas. Una situación extraña que, no obstante, constata un hecho indiscutible. El fútbol no tiene memoria.

Como futbolista Paunovic fue uno de esos jugadores apadrinados por Radomir Antic. Él apostó por un futbolista muy joven para incorporar al Atlético de Madrid, y también lo quiso tener a sus órdenes en su última etapa al frente del Real Oviedo. No solo hizo carrera en España militando en conjuntos como el colchonero, primero se fogueó en el Marbella, y después tuvo que actuar como cedido también en Mallorca, Tenerife, Getafe o Almería. Tampoco le asustan las aventuras internacionales y así jugó en Alemania con el Hannover y también probó en Rusia con el Rubin Kazan. No dudó en retomar sus orígenes y volver a defender la camiseta del Partizan, su última parada le llevó a Estados Unidos para jugar en el Philadelphia en la MLS.

Todo estaba preparado para su paso a los banquillos y encontró la primera oportunidad trabajando con los equipos inferiores de la Federación serbia. Paunovic llegó a proclamarse campeón del mundo con el combinado sub 20 y eso le abrió las puertas para poder dar el salto a equipos profesionales. Estados Unidos volvió a ser el escenario de un paso importante en su carrera, cuando se puso al frente del Chicago. El fútbol inglés llamó a su puerta y el Reading de la First Division le confió su primer equipo y allí estuvo durante más de 80 partidos.

Al igual que en su etapa de futbolista, Paunovic no tuvo ningún reparo en hacer las maletas y marcharse al fútbol mexicano. Chivas fue su primera parada y después acudió a la llamada de Fernando Hierro, director deportivo de los Tigres, para encabezar una nueva aventura. El final de esta etapa fue un tanto abrupto, ya que su destitución llegó después de ganar un partido, y sobre todo sorprendió que su sustituto fuese el que era capitán a las órdenes del propio técnico serbio.

En Oviedo empezó con el pie derecho. Encajó en la plantilla y culpa de esa conexión se desencadenaron los resultados. Una trayectoria trufada con éxitos y el final más feliz posible. Ahora, después de un calendario complejo, en el que el equipo ha tenido que medirse a los grandes de la categoría, los responsables del Real Oviedo han decidido que se separen sus caminos poniendo fin a la etapa de Paunovic en la capital asturiana.