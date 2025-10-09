El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paunovic, en el último entrenamiento que dirigió al equipo, el pasado miércoles. Álex Piña

El ascenso no fue suficiente: los pasos de Paunovic hasta guiar al Real Oviedo a Primera

El club destituye al entrenador que consiguió cambiar la historia reciente del equipo azul que llevaba una cuarto de siglo lejos de la élite

R. J. García

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Llegó como un rayo de esperanza y consiguió devolver la ilusión a una parroquia huérfana de alegrías. Paunovic no ha podido terminar el trabajo ... para el que fue contratado: asentar al Real Oviedo en la élite. Mucha culpa de que el cuadro azul haya vuelto a jugar en Primera División un cuarto de siglo después la tiene este técnico serbio, que llegó a mediados de la temporada pasada como revulsivo, sustituyendo a Javi Calleja en el cargo. Dotó al equipo de una personalidad especial, una identidad que agradó a la afición y que contagió entusiasmo a medida que el equipo se acercaba al objetivo. Al final, logró alcanzar el éxtasis con el ascenso, una alegría mayúscula que no le ha servido como aval en Primera División. El Grupo Pachuca, propietario del Real Oviedo, ha determinado que un cambio en la dirección del equipo es lo más conveniente a estas alturas. Una situación extraña que, no obstante, constata un hecho indiscutible. El fútbol no tiene memoria.

