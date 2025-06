Nacho Vidal, un delantero disfrazado de lateral en el Real Oviedo

'Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual'. Así define el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra 'serendipia' y ... apunta como ejemplo el descubrimiento de la penicilina. El Real Oviedo puede ahora añadir otro caso, el de Nacho Vidal. El club oviedista incorporó al defensa para buscar soluciones a la zaga y se ha encontrado, sin pretenderlo, a un goleador.

Lo más curioso es que el futbolista valenciano nunca había dado muestras de olfato goleador a lo largo de su carrera. Buen ejemplo de ello es que ahora acumula en su casillero 6 goles en 19 partidos, mientras que en los 279 anteriores solo había logrado 8. Los dos que marcó el sábado ante el Almería encarrilan la eliminatoria del 'play off' para los azules, que quieren liquidar la faena este próximo miércoles en el Carlos Tartiere.

Sin embargo, con su habitual calma y serenidad para el análisis, poco después de haberse convertido en un ídolo para la afición azul y ser 'trending topic' en redes sociales, Nacho Vidal explicaba que «es verdad que estoy contento por poder aportar en esa faceta ofensiva, pero me quedo con el trabajo que hemos hecho, sobre todo en la segunda parte».

«Era difícil de imaginar, pero tenía muchas ganas de sentirme importante, de aportar, y eso estoy haciendo»

Eso sí, el alma de defensa no lo pierde y, al ser preguntado por un remate de Melero en el que sacó el balón de cabeza en la línea de gol, afirmó que «me quedo mucho más con esa acción que con los dos goles» y lo justificó añadiendo que «son acciones con valor gol que no se ven, que no salen en las estadísticas, pero que al final te hacen mantenerte en el partido».

En el pasado mercado de invierno, el Real Oviedo buscaba un lateral derecho después que el por entonces técnico Javier Calleja hubiera utilizado a tres jugadores (Lemos, Lucas y Oier Luengo) sin encontrar uno que le convenciera. Desde el primer momento, fijó su objetivo en el valenciano, que acabó llegando con un acuerdo hasta el 30 de junio de 2027, con la perspectiva de que ayude en el ascenso y que siga en el equipo en la Liga de las estrellas.

Desde el momento de su llegada a Oviedo, Nacho Vidal se convirtió en fijo para Javier Calleja, primero, y para Paunovic, ahora. El rendimiento del futbolista está siendo bueno en el aspecto defensivo, pero sorprendente en el goleador. La explicación para ello es sencilla para el valenciano: «Es meter en una coctelera las ganas que tenía yo de volver a sentirme importante, a sentirme partícipe, y también el cariño que recibo día a día de la gente de Oviedo, de la gente del club. Todo eso lo pones en una coctelera, lo agitas y te da un montón de confianza a nivel mental».

Además de poner de cara la eliminatoria del 'play off' para el Real Oviedo con los dos tantos del sábado, los otros goles de Nacho Vidal también fueron importantes y sumaron puntos. En concreto, tres de ellos supusieron un triunfo (Albacete, Tenerife y Cádiz) y el otro contribuyó a la goleada ante el Racing de Ferrol.

El segundo gol al Almería del pasado sábado fue muy similar al logrado ante el Tenerife, con el equipo jugando con tres centrales, lo que hace que los laterales pasen a ser carrileros y puedan llegar al área contraria. En este último caso, lo más sorprendente es la carrera que se pegó Nacho Vidal en el tiempo de prolongación del partido. El defensa desveló que «cinco minutos antes le estaba diciendo a Paulino que íbamos a tener una oportunidad». Eso fue lo que le animó, explicó, a «hacer esos metros de más y al final, cuando los haces y cuando llegas a esas zonas, es cuando te caen». La conclusión es: «Benditos metros recorridos».

Ahora Nacho Vidal es el tercer máximo goleador del equipo con sus seis dianas, por detrás de Alemao, con 14, y Chaira, que lleva 7. El primer sorprendido es el propio futbolista. «Era difícil de imaginar, pero tenía muchas ganas de sentirme importante, tenía muchas ganas de aportar y eso estoy haciendo».

«No es mi faceta principal»

Tras el encuentro, su móvil echaba humo, con mensajes de compañeros. «La gente no se lo cree porque nunca ha sido mi faceta principal», reconoce, pero Nacho, sobre todo, se queda con «recibir esas muestras de cariño de compañeros, de gente que me quiere, sobre todo de gente que ha estado en malos momentos porque la primera parte de la temporada para mí fue dura» y por ello le complace que «ahora que también celebren conmigo».

La victoria del sábado allana la eliminatoria, pero Nacho Vidal huye de la euforia o del exceso de confianza. «Quien piense que está hecho está muy equivocado y nosotros así lo estamos diciendo», hizo hincapié. El futbolista considera que el Almería es «un equipazo que nos puede poner las cosas muy difíciles y, si nos relajamos, probablemente la liemos». La solución es, en su opinión, «afrontar el partido como otra final más y sabiendo que no hemos hecho nada».

En esa línea, el lateral valenciano entiende que la manera de afrontar el partido del miércoles es desde la tranquilidad. «Es que es otro partido y nosotros queremos ganar y todo lo que sea ganar también nos va a dar un plus si pasáramos para afrontar lo siguiente», indicó. Nacho Vidal dejó claro que lo que quieren hacer es «salir como si fuera un partido independiente». «Vamos a salir a ganar y, si salimos a ganar y salimos con esa convicción, vamos a estar más cerca de conseguirlo», dijo el lateral, que, por si acaso, afirmó que iba a ver el encuentro entre el Racing y Mirandés.