Los cedidos quieren hacerse un hueco en el Real Oviedo

El Real Oviedo tendrá poco tiempo para la planificación deportiva de la próxima temporada, la del regreso a Primera División. No es ... extraño que el club esté ya manos a la obra. Una de las cuestiones que tiene sobre la mesa Jesús Martínez y los responsables del área deportiva es encajar las cesiones de jugadores del grupo Pachuca.

En la actualidad son cuatro: Alemao y Fede Viñas, que ocupan plaza de extranjeros, junto con Colombatto y Seoane. El centrocampista argentino y el delantero uruguayo tienen prácticamente asegurada su continuidad, mientras que los otros dos son casos diferentes. No obstante, los cuatro desean seguir de azul la próxima temporada.

El ascenso beneficia a los dos delanteros de Pachuca, ya que en Primera el cupo de jugadores extranjeros por plantilla y en las alineaciones aumenta a tres, en vez de los dos que hay en Segunda División.

Ampliar Fede Viñas intenta un remate ante un defensor del Tenerife. Álex Piña

Fede Viñas tiene la intención de seguir en el conjunto ovetense, en especial ahora que se logró el ascenso a Primera y vería satisfecha su ambición de jugar en esa categoría. El representante del internacional uruguayo dijo hace unas semanas que en caso de ascenso seguiría. Además, personas del entorno del propio jugador afirmaron que «con el ascenso la cosa cambia mucho».

El delantero se marchó ayer de vacaciones y su intención es estar de vuelta en tres semanas para iniciar la pretemporada con sus compañeros. Eso no lo pudo hacer el pasado curso, ya que llegó procedente de León tras haber sufrido en mayo una rotura del tendón de Aquiles. Eso hizo que no tuviera sus primeros minutos hasta mediados de noviembre, cuando jugó ante el Tenerife, en la jornada 15.

Ampliar Colombatto trata de frenar un avance de Panichelli. mario rojas

Las lesiones, además de hacerle perderse la pretemporada, le condicionaron mucho, ya que sufrió un par de ellas que le impidieron coger ritmo. Al final únicamente participó en 19 encuentros, 11 como titular, y sumó 800 minutos entre liga y 'play off'. Marcó un gol y le anularon cuatro.

También Alemao ocupa plaza de extranjero y su intención sería seguir. Esta temporada comenzó a muy buen nivel y en la jornada 34 sumaba 14 goles. Sin embargo, desde que marcó al Eibar el 5 de abril, no volvió a ver portería y salió del equipo titular en varias ocasiones. El jugador quiere seguir en el conjunto ovetense la próxima temporada, pero dependerá de Jesús Martínez, al igual que el resto de decisiones importantes.

Las molestias físicas afectaron a su rendimiento, pero no le impidieron acumular muchos minutos, en total 3.205, en 45 encuentros.

Ampliar Seoane anotó su último gol ante el Tenerife. piña

El que más fácil tiene su contiunidad y únicamente está pendiente de confirmación es el centrocampista Colombatto. No ocupa plaza de extranjero y ha sido uno de los fijos para los cuatro entrenadores que tuvo en las dos temporadas que lleva en el equipo carbayón.

Es uno de los jugadores con más carisma de la plantilla y su integración en el equipo y la ciudad quedó clara en las celebraciones del ascenso.

Sus números son mejores que los de la pasada temporada, pese a que no comenzó la pretemporada por una lesión que arrastraba de la campaña anterior. No obstante, acabó siendo el tercer jugador con más minutos solo por detrás de Aarón Escandell y Dani Calvo. En total fueron 3.665, en 44 encuentros y logró marcar cuatro goles.

Finalmente está el caso de Seoane, que también ha sido especialmente castigado por las lesiones. En pretemporada, como Cazorla y Colombatto, comenzó a menor ritmo por las secuelas de la temporada anterior. Sin embargo, todavía le condicionó más el problema de pubis que padeció en los tres meses finales de la competición. Prefirió no parar y jugar infiltrado lo que afectó sensiblemente a su rendimiento e hizo que no jugara la parte final del 'play off'. Al igual que el resto está a la espera de conocer la decisión del club, aunque tiene claro que su primera opción es seguir la próxima campaña en el conjunto ovetense.

Luego estaría el caso de los que vuelven de lesión, tres centrocampistas, Del Moral, Yayo y Borja Sánchez. Los tres tendrán difícil quedarse, pero lo más probable es que tengan toda la pretemporada para tratar de convencer al entrenador y hacerse un hueco en la plantilla.

La decisión final sobre su posible salida del equipo se tomará en las semanas previas al inicio del campeonato, para que tengan tiempo suficiente de convencer al entrenador y que los pueda ver en los partidos amistosos de pretemporada que se disputarán.