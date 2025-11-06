Rondón, delantero del Real Oviedo: «Estamos mejorando en sensaciones» El jugador azul asume las críticas que recibió en el arranque del campeonato y se ve mejorando cada semana

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:08

El delantero del Real Oviedo Salomón Rondón analizó el momento actual del conjunto carbayón antes del exigente compromiso de este domingo en San Mamés ante el Athletic Club, equipo que llega en plena participación en la Champions League, y al igual que Luis Carrión aprecia avances: «Estoy de acuerdo con el míster, estamos mejorando en sensaciones. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y contra quién nos enfrentamos este domingo. Hay tiempo para preparar un partido como este ante un equipo Champions».

Respecto a las bajas que podría presentar el conjunto bilbaíno, Rondón no quiso restar mérito al rival: «Todos los equipos de Primera tienen una grandísima plantilla y el Athletic más. Vienen de jugar Champions, pero los que jueguen son muy buenos y darán el 100%».

Confía plenamente en las opciones del Oviedo en un escenario de prestigio como San Mamés: «Tenemos lo suficiente para competir ante un gran equipo como el Athletic y en un gran escenario».

El nuevo sistema aplicado por Carrión y que le junta con Fede Viñas cree que le beneficia, pero aún necesitan pulir detalles: «Nos falta mejorar la toma de decisiones en el último tercio del campo. Hay que intentar ser mejores ahí para sumar tres puntos, que es lo que nos mantendrá en la lucha. Falta gol, pero hay que seguir trabajando». Rondón considera que la dupla atacante está dando resultados: «Con dos delanteros hay más volumen de juego ofensivo. Llegamos con más jugadores al área y eso es importante. Si no, muchas veces es complicado estar uno solo ante dos o tres centrales rivales. Estamos creando más y seguro que los goles van a llegar».

El delantero azul reconoció su propio proceso de adaptación y la exigencia del entorno: «La crítica siempre va a existir, va implícita al fútbol. Me costó al principio, es cierto y no es un secreto para nadie. Fue cuestión de seguir trabajando, me gusta el día a día y mi misión es seguir entrenando para mejorar».