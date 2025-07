Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo: «El fichaje de Jovic hay que pelearlo, aunque sabemos que es complicado»

Roberto Suárez (Grado, 1974) está a punto de cumplir tres años como director deportivo del Real Oviedo y es uno de los protagonistas ... de la planificación deportiva que ha devuelto al club a Primera División después de 24 años. Ahora, el reto es consolidar al equipo en la elite y reconoce que faltan un mínimo de cinco fichajes por cerrar, que se sumen a los ya hechos, y la prioridad es acertar en los puestos claves.

–¿Cómo sienta el traje de director deportivo de Primera?

–La verdad que igual que el de Segunda. El trabajo, más o menos, es el mismo. Las sensaciones son que hay más responsabilidad, que era muchísima, poder llevar al equipo a una categoría que llevaba 'añísimos' sin pisar y una vez que lo devuelves a esa categoría aumenta la responsabilidad. Nosotros siempre trabajamos desde un segundo plano y con las cosas bastante claras.

–¿Cuántas llamadas de teléfono atiende al día?

–Tengo que pedir disculpas muchísimas veces al día porque no te da para atenderlo todo y Agustín (Lleida) está igual. Al final, hemos notado que, si ya hay un volumen grande en Segunda, en Primera se multiplica. Incluso muchos jugadores del extranjero que dices: 'Es imposible que me esté ofreciendo este jugador y me esté hablando de esto', y hay que atenderlas porque muchas veces se pueden cuadrar cosas que encajen dentro de las posibilidades.

–¿Luka Jovic es un ejemplo de esto que comenta?

–Pues sí, creo que lo hablábamos muchas veces que me recordaba mucho la situación de Prosinecki, cuando yo estaba aquí de jugador. Vino porque cuadraban muchas cosas que eran necesarias para los objetivos del jugador, los objetivos del Oviedo, de quién tenías dirigiendo el equipo, y ahora pueden darse. Hay que pelearlo sabiendo que tener este tipo de jugadores es una situación muy complicada y que tienen que cuadrar muchísimas cosas. Por el momento van cuadrando, pero todavía no del todo.

–¿Cómo se gestiona el tiempo de incertidumbre de saber en qué categoría va a jugar el equipo?

–Ya nos pasó el año pasado, querías estar preparado, pero no querías echar mucho tiempo en eso porque no querías gafarlo. Este año fue algo parecido, pero sabiendo que, sinceramente, estaba tratando de estar más preparado para el pesimismo que para el optimismo. Para nosotros era mucho más difícil reestructurar todo sin ascenso, que avanzar después de subir. Teniendo muy claro con quién te querías quedar y qué querías mejorar. A partir de ahí, tienes cosas miradas, que la inversión tenga que ser en un delantero, en dos buenos medios, un central, mejorar la competitividad en la portería.

–Está cerca de cumplir tres años de director deportivo ¿cómo ha cambiado el área?

–Una de las cosas que más orgulloso estoy es que todos los que estamos somos gente de aquí, con sentimiento de la casa. Conseguir estos objetivos con gente de casa, con un nivel de implicación muy superior a lo que suele ser habitual, además tienen mucha incidencia en el seguimiento y en los jugadores que vienen, muchos son sacados de los seguimientos que ellos hacen, es una de las partes donde hemos avanzado. Después es la adaptación al funcionamiento del trabajo del Grupo Pachuca, que es muy diferente a cómo suele ser una dirección deportiva, la clave es saber adaptarte, cada uno que rol tiene y qué aportación puede tener. Además, entiendo que hemos ganado mucho en confianza con la propiedad, que ha visto cómo hemos ido trabajando y cómo hemos ido tomando decisiones .

–¿Los mercados internacionales son más asequible económicamente que el español?

–Nosotros no tenemos como otros clubes 10 o 15 personas en ese área, tenemos muy claras las ciertas ligas donde por el nivel económico y nivel de jugadores pueden ser muy adaptables a nosotros, después la contratación de varias plataformas de datos, entre ellos la asturiana Alebia y hemos ido adaptando a nuestra forma de ser de club lo que queríamos. Está hecha específicamente para nosotros, nos ha ayudado muchísimo en la mejora de todo eso. Después de esos filtros yo hago también seguimiento y pasamos a verlos, a viajar al extranjero, a verlos en vivo, a ver cómo es el jugador, cómo es el club. Este año una de las cosas que hemos avanzado fue meternos más en Europa, saber la forma de ser de los clubs, de las ligas, del tipo de jugador que va allí, en qué condiciones llegan. De ahí hay algunas que hemos hecho, otras que a lo mejor no hemos podido hacer porque los tiempos no nos han dejado y han firmado en otro sitio.

–¿Cómo ayuda formar parte del Grupo Pachuca?

–Lo primero es que tienes una estructura que es fútbol puro y duro, y es fútbol 24 horas 7 días a la semana. Entonces tienes una capacidad de poder generar información y generar expectativas de posibilidades que si no fuera así pues sería muy difícil de poder llegar a todo eso. Nos da la posibilidad de abrir muchos abanicos de opciones que te rompe más la cabeza en qué decisión tomar, pero claro, son decisiones sobre un nivel de jugadores mucho más amplio.

–Un central, un lateral, un mediocentro, un extremo y un delantero ¿es lo que buscan?

–Pues sí, mínimo. Vamos midiendo muy bien el tema del límite salarial, sabiendo que luego avanzas y tienes más límite de lo que pensabas, pero vamos midiendo muy bien qué dinero hay que invertir en diferentes posiciones y ajustando con respecto a si has tenido que irte un poco más arriba o no. Esto es como la gestión de una casa y del dinero que ingresas y el dinero que gastas. Tengo la esperanza de que, si al final pudiera llegar la posibilidad de tener límite y hubiera un último chollo de mercado hacerlo porque tienes límite. Si no, tendríamos que tenerlo claro que con lo que vamos a acabar cerrando la plantilla estamos preparados para competir.

-¿Lomonaco, Javi Hernández, Maksimovic son prioridades para tres de esas posiciones?

-Lomonaco sí es una prioridad, porque es un tipo de jugador que es muy top, pero también tienes que tener muy claro que es muy difícil. Nosotros lo que tenemos que estar preparados es para tener otras opciones. Estamos muy centrados en tener la posibilidad de tener un central zurdo. Javi Hernández es un jugador que entendemos que dentro de la estructura del límite salarial nos puede dar lo que queremos tanto económicamente como deportivamente, pero no es que sea prioridad, sino que es una de las opciones más importantes. Hay otras que se pueden hacer. Maksimovic para mí, sí. Estamos preparados por si no es Maksimovic que sea también otro, los tiempos no sabemos si nos van a ayudar para que si no se puede hacer uno o el otro esté disponible. Pero si queremos que, por la experiencia en la liga española, por el aumento de su vida deportiva que está, por la situación que nos puede aportar en el campo, por todo eso, creo que es una pieza muy importante. Hay que saber dónde tienes que invertir el dinero y esas son piezas importantes.

–¿Lo más complicado será encontrar un delantero diferente a Rondón y Fede Viñas?

-Más que encontrar el perfil diferente, es encontrar el perfil diferente y que tenga una situación deportiva top. Puedes encontrar un jugador que se adapte a las condiciones que no tienen los que están, pero que todavía está por explotar, todavía no está muy desarrollado su rendimiento deportivo y puede ser más una apuesta. Entendemos que es mejor intentar ir al que tiene menos riesgo y que ya entendemos que de primeras te va el rendimiento inmediato y de alto nivel, si es posible tenemos que luchar por ello antes que buscar la apuesta.

–¿Esa apuesta es Alex Forés?

–Sí, es una situación que ya desde varios años la conocemos, lo intentamos tener, no pudo ser por un tema de lesión. La propiedad entiende que no sólo es porque nos pueda dar cosas sino porque es un jugador muy interesante para el futuro inmediato tenerlo en propiedad. La propuesta de inversión de la propiedad la entendemos sin quitar nuestra planificación nos puede ayudar.

–¿Su llegada no cierra la puerta a más delanteros?

–No, nosotros tenemos que seguir nuestra hoja de ruta. Después puede pasar de todo. Que lo que quieres tú no lo puedas cerrar, que tengas que verte obligado a no incorporar nadie más. Pero nuestro objetivo es seguir con la planificación que teníamos y nos ha llegado un añadido que nos puede dar muchas cosas en el desarrollo de la temporada.

-¿Es un riesgo elevar mucho las expectativas con algunos nombres?

-Es un riesgo si sale la información o la situación sale del club. Pero hay veces que lees cosas que dices: '¿Quién se ha inventado esto?' No puedes salir a desmentir todo, ni puedes salir a estar hablando de todos los movimientos que estás haciendo. Las expectativas nosotros las tenemos claras. Somos el Oviedo, llevamos muchos años sin ascender y ahora mismo tenemos que pensar que vamos a estar peleando con todos estos de un perfil parecido a nosotros y que lo que nos va a llevar a poder lograr los objetivos de la salvación no va a ser tener uno o dos o tres jugadores de esos niveles altísimos, sino competir bien cómo equipo, que fue lo que nos ha llevado al ascenso, fuimos capaces de competir muy bien sin tener un delantero de 25 goles ni la portería menos goleada, entonces hay que tener los pies en el suelo sin desmerecer a nadie y tratando de tener lo mejor que podamos pero sabiendo que hay gente muy fuerte en la Primera División.