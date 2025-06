El técnico espera que Cazorla esté disponible para el encuentro del sábado

R. J. G. MIRANDA DE EBRO. Domingo, 15 de junio 2025, 23:05 Comenta Compartir

Además de la derrota, la primera de Veljko Paunovic, el Real Oviedo regresó de Anduva con una duda muy importante para el encuentro de vuelta del próximo domingo. Se trata de Santi Cazorla, que se cayó de la convocatoria a última hora por unas molestias físicas.

Las primeras valoraciones parece que apuntan a que podrá llegar al encuentro del sábado y que lo que se hizo ayer fue no correr riesgos para evitar perderlo definitivamente. La idea es que el jugador vaya poco a poco incorporándose a los entrenamientos esta semana y él hará los esfuerzos que sean necesarios para intentar estar en el encuentro.

El resto de los componentes de la plantilla están en condiciones para afrontar el encuentro, ya que no hay ni lesionados, ni sancionados. Colombatto vio la segunda tarjeta amarilla, pero en el 'play off' solo se cumple sanción con tres amonestaciones.

Una de las sorpresas en el once fue la presencia de Parachiv en el once inicial, ya que hasta ahora solo en otra ocasión desde la llegada de Paunovic había estado en el once. Esa decisión permitió que tanto Alemao, como Fede Viñas tuvieran algo más de descanso, ya que ambos siguen arrastrando problemas físicos desde hace bastantes semanas y por eso el técnico les está dosificando los minutos desde el comienzo del 'play off'.

El equipo regresó ayer tras el encuentro y esta mañana tendrá la habitual sesión de recuperación. El martes será el único día de descanso de la plantilla, que regresará el miércoles al trabajo para preparar el encuentro de vuelta.