El Real Oviedo quiere ver amainar el temporal

Con la amenaza de aplazamiento por riesgo de inundaciones sobre sus cabezas afronta el Real Oviedo el encuentro de esta noche ante ... el Valencia. Los hombres de Veljko Paunovic necesitan convertir las buenas sensaciones del encuentro del pasado jueves ante el Barcelona en puntos. En lo plenamente deportivo, el técnico azul no va a poder contar con Cazorla, que no viajó a Valencia, y además se plantea algunos cambios para refrescar el once tras el esfuerzo de hace cuatro días.

La expedición del Oviedo viajó ayer por la mañana en vuelo regular, advertido el club por LaLiga que, en caso de no poder hacerlo como tenía previsto, debería buscar alternativas para estar hoy en Valencia. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado nivel rojo de alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana ante la previsión de precipitaciones muy fuertes a causa de la borrasca 'Gabrielle'. Se han suspendido clases en los colegios y a lo largo del día de hoy se tomará una decisión sobre la celebración del encuentro. En caso de que no se pueda disputar, se buscaría una nueva fecha, que no se descarta que sea mañana mismo.

En cualquier caso, el conjunto ovetense mantuvo sus planes, ya que, además de desplazarse como tenía previsto, completó el último entrenamiento de la semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Levante. Ahí fue donde el Paunovic aprovechó para ultimar la preparación del compromiso liguero y comprobar el estado físico de la plantilla.

Los azules ofrecieron una buena imagen el pasado jueves ante el Barcelona y mostraron una versión más alegre y protagonista con el balón que en ninguno de los encuentros precedentes. Ahora lo que está por ver es si el técnico mantiene esa idea, para lo que no puede contar con Carzorla, o, por el contrario, regresa a un planteamiento más similar al de partidos precedentes. Lo que está claro es que empieza a ser urgente que el conjunto azul empiece a sumar puntos después de cinco derrotas en las seis primeras jornadas y de ocupar puestos de descenso desde la pasada jornada.

En defensa, pese a que se recupera David Costas, si la pareja de centrales que jugaron el jueves, Bailly y David Carmo, está en condiciones, repetirán como pareja titular. No parece que el Paunovic vaya a decantarse por los tres centrales que vienen asomando en las últimas jornadas, pero que no acaban de concretarse por ahora. En los laterales, por su parte, sería una sorpresa que no volvieran a estar Lucas y Rahim.

En el centro del campo parecen seguros Dendoncker y Reina, mientras que el tercer hombre dependerá del estado físico de Ilic, que, cuando está en condiciones, siempre es la primera alternativa para el titular del banquillo azul. Menos probable parece que se decante por Sibo o Colombatto, que tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo.

En las bandas del centro del campo, tras los buenos minutos de Brekalo ante el Barcelona, aumentan las alternativas para el entrenador. Junto al croata se encuentran los titulares habituales, Hassan y Chaira. No obstante, no se descarta que Ilic pudiera entrar en el costado, tal y como ya ha hecho en algunos partidos.

Lo que también está muy abierta es la pugna por la plaza en la delantera, ya que para este encuentro el técnico podrá volver a contar con el uruguayo Fede Viñas, que ya ha cumplido los dos encuentros de sanción por la expulsión de que fue objeto ante el Getafe. Hasta ahora, no obstante, el que más partidos ha disputado como titular es Salomón Rondón, pero el técnico podría decantarse por Fede Viñas, que estará más fresco después de dos jornadas fuera del equipo.

El que parece que ha perdido opciones de entrar en el equipo de inicio es Álex Forés, que no parece contar demasiado para el entrenador, pese a que fue titular en el encuentro ante el Getafe.