Trabajo.Paunovic dirigió una sesión ayer en la Ciudad Deportiva del Levante. REAL OVIEDO
Valencia - Real Oviedo, a las 21 horas

El Real Oviedo quiere ver amainar el temporal

El Real Oviedo busca la reacción ante el Valencia en un partido que corre riesgo de aplazamiento por alerta de inundaciones

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:42

Con la amenaza de aplazamiento por riesgo de inundaciones sobre sus cabezas afronta el Real Oviedo el encuentro de esta noche ante ... el Valencia. Los hombres de Veljko Paunovic necesitan convertir las buenas sensaciones del encuentro del pasado jueves ante el Barcelona en puntos. En lo plenamente deportivo, el técnico azul no va a poder contar con Cazorla, que no viajó a Valencia, y además se plantea algunos cambios para refrescar el once tras el esfuerzo de hace cuatro días.

