El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales La expedición ovetense ya ha embarcado hacia la capital del Turia, pero con la incógnita de si podrá aterrizar en el aeropuerto de Manises y de si las fuertes precipitaciones previstas impedirán jugar el partido de Liga

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este domingo a nivel rojo la alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana ante la previsión de precipitaciones muy fuertes a causa de una borrasca 'Gabrielle', «potencialmente peligrosa» y que impactará con intensidad torrencial desde este domingo y hasta el martes. En esta situación, el encuentro de Liga entre el Valencia y Real Oviedo, previsto para este lunes (21 horas), se encuentra en riesgo de no disputarse.

La expedición del Real Oviedo vuela ya en el avión que la trasladará hasta Valencia, ya que desde la Liga se indica que se debe garantizar el viaje «buscando, en el caso de que sea necesario, un plan de viaje alternativo».

Por su parte, el Valencia anunció en sus redes sociales que «las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo». Además, anuncia que «por ese motivo el club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados»·.

El Ayuntamiento de Valencia, por precaución, ha suspendido las clases para mañana en una veintena de centros escolares.