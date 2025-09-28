Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» Las lluvias que trae la borrasca extratropical Gabrielle llegaban a la región el domingo por la tarde y se mantendrán hasta el martes

Nacho Ortega Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:07

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en buena de la provincia de Valencia para este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado la alerta a mediodía de este domingo, un día en el que ya se ha activado el aviso naranja en la Comunitat por riesgo de fuertes lluvias, lo que ha obligado a suspender clases en Valencia.

Los restos del exhuracán Gabrielle, convertido ahora en borrasca extratropical, han activado varios avisos en Valencia, Alicante y Castellón, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también alerta de lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunitat Valenciana.

El aviso rojo se ha activado para este domingo en el litoral norte de Castellón, que prevé lluvias acumuladas de hasta 180 l/m2 en 12 horas, aunque en algunos lugares podrían llegar a producirse en apenas 3 o 4 horas.

Aviso rojo el lunes

Para este lunes la situación se agrava en toda la Comunitat Valenciana. Según las previsiones de Aemet se establece el nivel rojo de máximo riesgo meteorológico por lluvias en el litoral y sur de la provincia de Valencia y en el litoral norte de la provincia de Castellón. Este nivel de riesgo supone que podrían producirse lluvias con acumulados de 180 l/m2 en 12 horas. Esta situación de máximo peligro comprende desde la medianoche del domingo hasta las 23:59 horas del lunes. En el resto del territorio valenciano Aemet establece el nivel naranja a excepción del litoral sur de Alicante, que está en nivel amarillo.

La agencia emitió el domingo un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, y el 112 ha lanzado un aviso ante la llegada de este fenómeno. «Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», subraya el organismo climático.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado las alertas por lluvias y tormentas para hoy domingo 28/09 en Castellón y Valencia, de manera que se eleva el nivel de riesgo. La Aemet recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera, y evitar permanecer en zonas inundables. Las autoridades locales aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.