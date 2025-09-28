Nueva marcha multitudinaria en Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la dana Tras varias concentraciones con una afluencia moderada en los últimos meses, la protesta popular ha logrado reunir este domingo entre 8.000 y 10.000 personas

Cabecera de una de las dos marchas que confluyeron en la manifestación de este domingo contra la gestión de la Generalitat valenciana en la dana.

Moisés Rodríguez y Burguera Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:49

Miles de personas ascendiendo desde ambos flancos hasta el centro del Pont de la Solidaridad en Valencia. Esta ha sido la imagen simbólica, la que más después de tantas en otra tarde sumamente emotiva y amarga para los afectados de la trágica dana del 29 de octubre de 2024. Ha emulado a los días posteriores a la tragedia, cuando miles de personas transitaban por este puesto elevado, cepillos y otros enseres en mano, para ayudar a gente que no conocían de nada pero que lo habían perdido todo. «Sols el poble salva al poble», rezaba una de las pancartas que se han subido por la barandilla, para que la vieran quienes ya estaban en lo alto del puente.

Todo ello ha ocurrido cerca del colofón de la undécima manifestación tras la dana. «Mazón dimissió», ha vuelto a ser el lema central de las dos marchas que volvían a reclamar la renuncia a su cargo del presidente de la Generalitat valenciana. En esta ocasión la novedad de las protestas es que una parte de la gente ha partido desde la Rambleta, en San Marcelino y la otra, desde la residencia de Paiporta donde fallecieron seis personas.

También ha sido distinto que, aunque los convocantes no dan cifras, una enorme multitud que podría estimarse en entre 8.000 y 10.000 personas han respaldado la convocatoria. Después de varias concentraciones con una afluencia moderada, la manifestación que mensualmente se organiza desde que se cumplieron los primeros treinta días de la dana recuperó poder de convocatoria. Miles de personas, entre 3.000 y 4.000, salieron desde Paiporta. Y otros tantos marcharon desde La Rambleta. La sucesión de concentraciones, así como la llegada del verano, ha ido reduciendo el poder de convocatoria de las manifestaciones.

Sin embargo, la celebrada este domingo ha registrado una notable afluencia. Se acerca el aniversario de la riada, esta misma semana se ha celebrado el debate de política general con un protagonismo central por parte de Mazón. Además, las asociaciones de víctimas más críticas con la gestión del Consell fueron escuchadas el viernes en Bruselas, algo que todavía no ha ocurrido en Les Corts o en el Congreso.

Desde la zona cero

Las circunstancias han sido propicias y la ciudadanía se ha concentrado tanto en la zona cero de la dana (Paiporta) como en uno de los puntos desde donde los voluntarios se calzaban las botas de agua para ir a ayudar a los damnificados (la Rambleta, desde donde se repartían enseres con bicicleta).

Han sido justo los familiares de las víctimas quienes han portado la pancarta donde aparecía el presidente de la Generalitat boca abajo. Conteniendo el llanto, casi todos con la mirada perdida, han caminado al rimo de la dolçaina y el tabalet, en una marcha que se ha prolongado una hora. Después se han leído manifiestos, en los que se ha reclamado la dimisión del Consell en pleno, pero señalando expresamente a Carklos Mazón, a Susana Camarero (su número dos en la Generalitat) y a José Antonio Rovira (conceller de Educación).

Las asociaciones que han organizado la marcha la han dado concluida después de un extenso manifiesto y ya con vistas a la manifestación más representativa. Aunque no será el 29 de octubre, cuando se cumpla el aniversario de la tragedia. Prefieren no contraprogramar y respetar al funeral de estado convocado para ese día. El 25 de octubre, a las 18:00 horas, la reivindicación volverá al centro de la capital del Turia. Prometen no cesar en su empeño: «No vamos a parar hasta que se vayan. Todos los valencianos llevamos once meses de duelo».