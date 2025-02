Juan Fuego: «Los días previos a una carrera son claves, es ahí cuando hay que actuar y anticiparse a una mala meteorología»

Alba Llano Olay Gijón Domingo, 30 de mayo 2021 | Actualizado 03/06/2021 11:38h. Comenta Compartir

Con una gran experiencia a sus espaldas, tanto en la organización de carreras de montaña como en correr en ellas y todo ello unido a su experiencia como seleccionador asturiano de carreras por montaña, se puede decir que Juan Fuego domina todo lo relativo al mundo del trail de montaña.

Un territorio que este asturiano ha sabido convertir en su propia casa y en el que ya lleva media vida sintiéndose como pez en el agua. Con él hablamos sobre la importancia de una buena organización y planificación en este tipo de carreras, así como también de lo vital que puede ser anticiparse a una previsión meteorológica que pueda poner en riesgo a los corredores, sobre todo para evitar que sucedan acontecimientos tan tristes como la tragedia ocurrida recientemente en la ultramaratón de China.

- La organización de una carrera va mucho más allá de un recorrido y unas inscripciones, son muchos meses de preparativos, tiempo, costes e implicación a todos los niveles ¿Cómo resumiría las fases por las que pasa la organización de una carrera antes de realizarse?

- Además de hablar con las personas y las administraciones a las que hay que pedir los permisos y también con los ayuntamientos, hay que mirar un recorrido que sea adecuado y que sobre todo resulte atractivo para los corredores porque las carreras tienen que tener su sentido, al final de nada sirve subir y bajar por sitios sin que tenga todo una coherencia. Después que tienes todo eso, tienes que empezar a trabajar con todo lo que hay alrededor de las carreras, podría compararse casi con una boda. Tienes que pensar en los invitados, que en este caso son los corredores, en que les gustaría tener y en función de eso empiezas a gestionar presupuestos con una inscripción acorde a la carrera, acorde a los servicios que quieras dar y gestionar la bolsa del corredor, la entrega de dorsales, la empresa de cronometraje, los servicios médicos en función del número de corredores de la carrera… Al final hay una serie de cosas que tienes que hacer por reglamentos y otras que tenemos que ir agregando los propios organizadores en función siempre del recorrido y de una previsión del número de corredores.

- La climatología también juega un papel fundamental en la organización de una carrera de montaña ¿Cómo puede llegar a afectar a ese planning previo de una carrera y cuál es la mejor forma de enfrentarse o anticiparse a ella como organizador?

- Actualmente la mayoría de carreras por montaña, aunque sean carreras cortas, cuentan ya con material obligatorio y la única diferencia con las ultras suele estar en que esa lista de material es mayor, ya que en ese tipo de carreras el corredor va a estar más tiempo expuesto porque va a estar más horas en el monte y la climatología y más en Asturias siempre puede cambiar. Es un factor al que te expones cuando inicias ese 'juego' de organizar una carrera y al que los corredores que participen en ella también se exponen porque no saben la climatología que van a tener ese día. Por eso, hacer una prueba en el mes de abril a cotas de 2.000 metros de altura, sería arriesgado por ser muy probable que haya nieve en el recorrido. Al mismo tiempo que en cotas más bajas y zonas con arroyos o ríos puedes tener el riesgo de tener que modificar el recorrido por inundaciones. Esos riesgos pueden minimizarse cambiando la fecha a época estival o más cercanas a verano. Es siempre importante tener todo esto en cuenta a la hora de organizar una carrera para intentar anticiparse a esa climatología, pero al final son los días previos cuando realmente puedes anticiparte sobre todo en Asturias. Esos días previos a una carrera son claves y es en ese momento cuando hay que actuar para anticiparse a una mala meteorología.

- ¿Cómo pueden anticiparse en este caso los organizadores de una carrera cuando se presenta una mala meteorología para los corredores?

- Por ejemplo en el Trail de Valgrande hace tiempo tuvimos que recortar el recorrido porque daban tormentas a las 14:00 y se salía a las 9:00 h, el tiempo estimado de los corredores era de cinco horas pero por si acaso lo que hicimos fue reducir la carrera para que estuviesen todos en meta a las 13:00 y al final incluso se adelantó la tormenta pillando a corredores en la última parte del recorrido.

Otro ejemplo puede ser en el Parque de Redes cuando tuvimos que suspender la carrera uno de los años. Era una carrera que hacíamos en dos etapas, modificamos el recorrido ya por semana porque daban mala previsión, el mismo sábado tuvimos que marcar un tercer recorrido y el domingo tuvimos que suspender la carrera porque entendimos que no íbamos a exponer a los participantes con la climatología que había.

- Sabiendo todo lo que se tiene en cuenta en esa organización previa ¿Qué se le pasa por la cabeza que ha podido fallar por ejemplo en el caso de la ultramaratón de China? ¿Cree que todos esos fallos fueron causa de una mala planificación?

- No te sabría decir, al final esta es una noticia muy triste para el mundo de las carreras por montaña, eso está claro. Si es verdad que en una carrera de 100 km y el hecho de que haya sucedido entre el kilómetro 20 y el 30, te da para pensar en eso pero evidentemente hablar a toro pasado es muy fácil. Sí es verdad que analizas un poco lo sucedido y dejando a un lado la temperatura que daban que era de 0 grados, que al final a 0 grados se corren en asturias carreras por montaña y muchas porque es una temperatura que asumes con camiseta y guantes, también imagino que los corredores pudieron encontrarse en una zona muy expuesta, con vientos no esperados. Lo único que me resulta curioso es que hablen de cientos de personas colaborando en la búsqueda y que no hubiese nadie en esa zona para que antes de que pasasen los corredores les indicase que por ahí no se puedía pasar, eso me llama un poco la atención porque en la mayoría de carreras se suele tener una media de un voluntario casi por kilómetro.

- Con toda la experiencia que tiene tanto en organización de carreras, como de corredor y de seleccionador ¿Ha tenido alguna mala experiencia en carrera relacionada con esto que quiera contarnos?

- Al final llevo corriendo 15 años por lo menos por montaña y haciendo carreras de todo tipo, así que carreras con una climatología dura he corrido bastantes. Por ejemplo en la UTMB que no se suspendió pero sí se modificó el recorrido y corrimos con temperaturas entre 0 y -10 toda la noche con mucho frío. Otro año en Zegama lo mismo, se corrió con unas temperaturas bajas con mucho frío, la Travesera mismamente que hice en 2018 las temperaturas eran bajo cero. Son cosas que asumes y que también el corredor debe tener claro dónde va dónde se mete y que si el material obligatorio considera que es escaso pues que no dude en incorporar más y el que cada uno estime conveniente. Al final hay determinadas carreras en las que, además de llevar lo que dice la organización, sobre todo cuando las condiciones son malas o muy duras intento meter algo más.

- ¿Cuáles serían los imprescindibles, además del material obligatorio, que todo corredor debería llevar encima para una carrera larga como una ultramaratón?

- Sin duda unos guantes de repuesto y una segunda capa creo que es algo importantísimo. Normalmente te obligan a llevar camiseta térmica o te obligan a llevar guantes o gorro y todo eso lo pones, pero las manos siempre son una parte del cuerpo que, aunque no se utiliza para correr en carreras de montaña, a veces sí que se utiliza para trepar, para comer, para abrochar y desabrochar la mochila o simplemente para amarrar el calzado. En carreras con mucho frío esos gestos tan simples pueden acabar traduciéndose en que llega un momento en el que no sientes los dedos y sobre todo cuando hay lluvia y mal tiempo los guantes se mojan, así que no está de más meter un segundo par de guantes y una segunda capa también. Hay carreras que obligan a una camiseta y luego a una columna de agua que cubre el que no te cales pero no evita el frío. Al final esas segundas capas son esenciales y sí, implican más peso y abultan mucho pero al final te libran de situaciones que a nadie le gustan.