Ruta Río Aller - Puerto de Vegarada

ALBA LLANO Domingo, 3 de noviembre 2019 | Actualizado 20/10/2022 19:39h.

Itinerario

Río Aller, El Carbayalín, Majada de la Brañiella, Puerto de Vegarada, Majada de la Brañiella, El Carbayalín, Río Aller.

Descripción

La ruta desde Río Aller al puerto de Vegarada es una de esas rutas que no se olvidan, sobre todo si decides hacerla en pleno otoño. El paisaje en esta época se vuelve aún más fotogénico y te aseguramos que se te quedará grabado en la retina y seguramente también en tu cámara o móvil. Te aconsejamos que lleves bien cargada tu batería porque sus paisajes harán que desees inmortalizarlos desde el primer segundo hasta el último. No podrás decir que no te hemos avisado...

La ruta parte desde el pequeño pueblo de Río Aller. Para llegar a él, tendremos que seguir la carretera comarcal AS-253 (Cabañaquinta-puerto de San Isidro), después en Collanzo tomaremos la carretera AE-6 en dirección Casomera. Seguiremos por esta carretera y a unos 200 metros después de pasar el pueblo, encontraremos un desvío a mano derecha que pondrá Puerto de Verarada. Seguiremos en esa dirección y sin salirnos de la carretera comarcal asfaltada que nos llevará por las Foces del Río Aller, un desfiladero que tampoco podremos evitar fotografiar y por el que si continuamos, acabaremos llegando al pueblo Río Aller donde encontraremos un aparcamiento en el que podremos dejar nuestro coche.

Desde el corazón del pueblo nace una pista en ligero ascenso que no tiene pérdida alguna y que nos llevará hasta al puerto de Vegarada. Un recorrido muy evidente, perfecto para hacer caminando, en bicicleta de montaña o en familia y que haremos atravesando un paisaje repleto de hayas, fresnos, ablanales y acebos que acompañarán nuestro camino hasta el puerto de Vegarada. Un paisaje del que merece la pena disfrutar sobre todo en otoño, ya que estos bosques adquieren un llamativo degradado en tonos verdes, amarillos, naranjas y marrones, que harán que cada tramo de esta ruta sea único. Al comienzo de este primer tramo podremos rellenar nuestra botella en la primera de las fuentes que encontraremos, la siguiente la tendremos 1 km después aproximadamente.

Seguiremos por esta pista marcada en todo momento con marcas de ruta de pequeño recorrido y tras una hora aproximadamente llegaremos a la zona de Carbayalín, donde volveremos a encontrar más fuentes y varias cabañas con paisajes y vistas de ensueño. Seguiremos por la pista en dirección Majada de la Brañiella donde también encontraremos más cabañas.

En este trayecto podremos alcanzar a ver Peña Redonda y la Cabritera, dos cumbres cercanas a los 2.000 m de altitud. Siguiendo el camino, llegaremos finalmente al puerto de Vegarada. Una gran explanada con enormes praderías en las que también podremos visitar el nido de ametralladoras y trincheras que aún se conserva de la Guerra Civil.

Unas líneas defensivas que se encuentran en medio de la impactante belleza del puerto de Vegarada.

MIDE Ruta del Río Aller al puerto de Vegarada Horario: 4h 30'

Desnivel de subida: 700 metros

Desnivel de bajada: 700 metros

Distancia horizontal: 17 kilómetros

Tipo de recorrido: Ida y vuelta

Dificultad: fácil

Altura máxima: 1.560m

Altura mínima: 860m

Ahora llega el momento de comenzar con nuestro regreso y lo haremos volviendo a hacer el mismo recorrido por el que hemos venido y por el que llegaremos nuevamente al punto de partida en el pueblo de Río Aller, donde repondremos fuerzas y volveremos a nuestro coche.