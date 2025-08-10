El Sella pasa por Pravia

Pravia es un concejo ribereño, quizás el más característico de Asturias porque por sus tierras pasan dos colosos como el Narcea y el Nalón. El ... otro estuario que manda por fama en el Principado es el Sella, que una vez al año extiende sus dominios hasta la comarca del Bajo Nalón gracias a un club de piragüismo que sigue haciendo historia: Los Cuervos-Klöckner Pentaplast.

Con una ventaja de más de 1.000 puntos al segundo –Los Rápidos de Arriondas–, el club Praviano se alzó por segundo año consecutivo con el triunfo por clubes en la 87 edición del Descenso Internacional del Sella. Además, los palistas del club consiguieron vencer en ses categorías y un segundo puesto.

En K2 juvenil, los primeros puestos fueron para Hugo Nonides González y Adrián Solís Alonso, éxito que repitieron en K2 mixto Julio Moreno Prieto y Marta Figueroa Prieto, y en K2 mujer sub-23 Marina Martínez Avello y María Reus Arola.

La medalla de plata llegaría en categoría C1 Senior, con Manuel Garrido Barbosa, mientras que en el C2 mixto Antía Jacome Couto y Pablo Martínez Esteve llegaron en primera posición a la meta de Ribadesella.

Los otros dos triunfos de Los Cuervos fueron en K2 cadete femenino gracias a Irene Suárez Alonso y Cristina Pérez Mateos, y a Diego Sánchez González en C1 veterano.

Otro hito de esta edición de Los Cuervos ha batido el récord de ser el club con más deportistas en la historia de esta prueba con 72 palistas vistiendo la camiseta amarilla. Cabe destacar también en este Descenso la victoria de la pravina Yaiza Novo en el K1 Femenino.

Ampliar Delegación del Fertiberia Atlética en el Descenso del Sella. A. A. A.

Fertiberia Atlética

En cuanto a la participación del club avilesino Fertiberia Atlética en el Descenso del Sella, en categoría K2 mixto, Ainé Morís y Javier Isidro finalizaron en la posición diecisiete. Por su parte, en hombre K1 cadete, Nicer Asur González acabó en el puesto 31, en K2 cadete mujer, destaca la décima posición de Leyre Varela y Carolina González, mientras que en K1 sub-23 Carolina García tuvo que retirarse en el transcurso de la competición celebrada el pasado sábado entre Arriondas y Ribadesella.