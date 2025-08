E. C.

Alfonso Alonso Ribadesella Miércoles, 6 de agosto 2025, 23:03 Comenta Compartir

Las victorias en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024) en la modalidad K2 del Descenso del Sella llevan la rúbrica de los ... franceses Quentin Urban y de Jeremy Candy. Sin embargo, al menos en esta edición, no habrá una cuarta victoria para la embarcación gala. Quentin no fallará al Sella y bajará en la categoría de K2 mixto junto Lou Boisnard, mientras que Jeremy habría estado encantado en la salida de Arriondas este sábado si no fuera por la coincidencia de la prueba asturiana con los Juegos Mundiales de piragüismo que se disputan en Chengdu (China) del 7 al 17 de agosto. Precisamente, a punto de tomar el avión, el propio Jeremy Candy, atiende la llamada de EL COMERCIO, para hablar de lo que significa el Descenso Internacional del Sella para él y cuales pueden ser algunas de las claves de la carrera.

–Viaja hacia China, a los Juegos Mundiales, lo que hace que esté a miles de kilómetros del Sella. ¿Le da pena no estar aquí? –Claro que me da pena. Tristemente, los Juegos Mundiales y el Sella han coincidido este año en la misma fecha. Es una pena no estar allí y haber probado suerte en K1. A mí me gusta mucho Asturias, esta prueba y toda la gente que hace que El Sella sea muy especial para nuestro deporte. –¿A qué nivel de competitividad pone al Descenso del Sella con respecto a las grandes citas mundialistas? –En mi cabeza, el Descenso del Sella está prácticamente al nivel de cualquier mundial. Para cualquier piragüista el Sella es la carrera que se debe ganar. –Hoy es la contrarreloj para determinar el orden del sábado… ¿qué importancia le da a la posición de salida? –Es importante, pero no tanto. La carrera es larga. Diría que es importante estar entre los diez primeros para no perder al grupo de cabeza. –Precisamente, hacer la 'pole' no ha sido sinónimo de ganar últimamente en el Sella… –Nosotros nunca salimos primeros en ninguna de las tres victorias (2º, 4º y 9º, puestos de salida). No puedes pensar que por salir primero vas a ganar. La carrera es muy larga y el agua te va colocando en tu sitio. –De esas tres victorias que menciona, todas ellas lo fueron de formas distintas…, ¿cuál diría que es la mejor estrategia? –La clave en el Sella es creer hasta el final. Es una carrera larga, de fondo, y nunca puedes decirte a ti mismo que «ya has perdido». No hay que agachar la cabeza y cuando estás cerca de la meta debes darlo absolutamente todo. –¿Va a poder seguir la carrera? –Voy a intentarlo. Haré todo lo posible por seguirla. Además de por lo impresionante de la prueba, tengo amigos que van a correr. –¿Quién va a ganar? –Todos estos años hemos luchado con embarcaciones muy fuertes. El nivel de competitividad y de igualdad es muy alto, por lo que es difícil. Las últimas ediciones se están decidiendo al esprint, por lo que es importante ser fuerte en ese aspecto. –¿Volverá al Sella? –Por supuesto que me gustaría volver a participar en el Sella. Y también para poder ver mi nombre en las baldosas del Paseo de los Vencedores de Ribadesella (risas). Estar en el Sella es único.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión