El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años

El acoso a la profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda se repetía cada noche de Halloween desde al menos hace ocho años, ... como una especie de «ritual», según han confirmado a este periódico fuentes oficiales del Consistorio y diversos vecinos. Cada 31 de octubre, numerosos estudiantes se congregaban frente a su casa, en la vecina localidad de Gorliz, para insultarla y lanzar huevos contra la fachada de su piso. Era una especie de «quedada». La profesora prefería mantener en privado estos ataques, también los que sufre en la escuela. De hecho, la mayoría de sus compañeros no conocían por lo que estaba pasando. Pero en los últimos años cada vez se juntaban más jóvenes. Y todo salió a la luz hace dos semanas, cuando al menos 50 adolescentes de las dos localidades volvieron a congregarse en las inmediaciones de su vivienda, y la docente denunció lo que estaba ocurriendo ante la Ertzaintza y la Fiscalía de Menores.

El acoso a la docente desvelado este domingo causó un importante revuelo en Plentzia y Gorliz. El Consejo Escolar del centro decidió dejar en suspenso todas las excursiones y el viaje de estudios de 4º de la ESO. Los alumnos de este curso, a su vez, han convocado una concentración para este lunes, a partir de las 11.00 horas, para protestar por esta medida que consideran un castigo injusto.

La mayoría de los docentes no conocía lo que estaba pasando en el instituto. En una conversación con este periódico, el alcalde de Plentzia, Aitor Garagarza, explicó que se trata de un problema del que han tenido conocimiento hace apenas unas semanas, después de que los jóvenes acudiesen a la casa de la profesora y el supuesto delito llegase a manos de la Policía vasca y la Fiscalía. Aseguró que el acoso en las noches de Halloween lo conocían en el Ayuntamiento de Gorliz y en el centro educativo y que se había convertido en una especie de «quedada» entre muchos alumnos. En cualquier caso, el regidor remarcó que están dispuestos a «ayudar» en lo que sea necesario y reflexionó que, en realidad, se trata de un problema que trasciende al ámbito educativo y municipal. Es decir, deslizó que la educación de los niños atañe también a las familias. El centro educativo instó ayer mismo a los docentes a remitir a los periodistas al departamento de prensa de Educación.

«No son niñeras»

El acoso a esta mujer comenzó cuando increpó a unos alumnos del centro educativo Uribe Kosta que estaban molestando a una familia de personas con discapacidad que viven cerca de ella, en Gorliz. A partir de ese momento los insultos fueron a más, dentro y fuera del instituto. Al parecer, el hostigamiento estaba dirigido por un pequeño grupo de alumnos que han ido sumando a otros menores en las «quedadas» frente a la casa de la docente. Este año entre los chavales que arrojaron huevos a su casa había sobre todo chicos de Primero y Tercero de la ESO, de entre 15 y 17 años, pero también alumnos de Sexto de Primaria, de unos 12 años.

La profesora ha querido mantener el acoso en el ámbito privado en los últimos años. La noche de Halloween de 2024 ya fue hostigada por un amplio grupo de jóvenes. Ese ataque provocó que se abriese expediente a 23 alumnos y se les obligase a realizar trabajos comunitarios –limpiar playas– durante 9 horas y leer un libro sobre acoso para que reflexionasen sobre sus actos. El problema es que, lejos de surtir efecto, este año se congregaron en su vivienda muchos más adolescentes. «No son niñerías», insiste una compañera de la afectada.