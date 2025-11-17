El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años

Alumnos del instituto público la insultaban y lanzaban huevos a su casa cada noche de Halloween desde 2018

David S. Olabarri

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:22

El acoso a la profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda se repetía cada noche de Halloween desde al menos hace ocho años, ... como una especie de «ritual», según han confirmado a este periódico fuentes oficiales del Consistorio y diversos vecinos. Cada 31 de octubre, numerosos estudiantes se congregaban frente a su casa, en la vecina localidad de Gorliz, para insultarla y lanzar huevos contra la fachada de su piso. Era una especie de «quedada». La profesora prefería mantener en privado estos ataques, también los que sufre en la escuela. De hecho, la mayoría de sus compañeros no conocían por lo que estaba pasando. Pero en los últimos años cada vez se juntaban más jóvenes. Y todo salió a la luz hace dos semanas, cuando al menos 50 adolescentes de las dos localidades volvieron a congregarse en las inmediaciones de su vivienda, y la docente denunció lo que estaba ocurriendo ante la Ertzaintza y la Fiscalía de Menores.

