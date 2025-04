El acusado de matar a Marta Calvo se enroca en sus contradicciones

El padre de Marta Calvo se persona como acusación particular

JAVIER MARTÍNEZ. El padre de la joven desaparecida en Manuel el pasado 7 de noviembre, Sergio Calvo, se personó este martes como acusación particular en el juzgado de Alzira que instruye la causa por un delito de homicidio contra el hombre acusado de matar a su hija y descuartizar el cadáver. Tras ser asesorado por un despacho de abogados de Madrid, Calvo se acoge a su derecho de ejercer la acción penal en el proceso, como ya hizo hace unos días su exmujer y madre de la joven, después de la detención de Jorge Ignacio P., el presunto homicida, cuando se entregó el pasado 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent.

La familia paterna de Marta Calvo no tiene pensado nombrar ningún portavoz, por el momento, y su intención es ejercer la acción penal contra el narcotraficante colombiano acusado de homicidio «en estrecha colaboración con la otra acusación particular personada en la causa», según informó un portavoz del despacho de abogados Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development), un bufete fundado y dirigido por Baltasar Garzón. La letrada Candela Estévez representará a Sergio Calvo de forma altruista