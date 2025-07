El acusado de violar a una menor se jactaba con sus amigos: «Ni le baja la regla y tenemos sexo»

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 16 de julio 2025, 10:45 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

Un joven acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor desde que esta tenía trece años, y con la cual mantenía una relación de noviazgo durante un año, se jactaba delante de sus amigos de sus acciones, constitutivas de delito al no poder haber consentimiento dada la edad de la víctima, con expresiones como: «Ni le baja la regla y aún así me la follo», «aunque ellas no quieran yo me las follo».

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado, juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, una pena de 16 años de prisión, concretamente catorce por las agresiones sexuales continuadas a menor de edad y otros dos años por un delito de violencia psíquica habitual, al someterla presuntamente a vejaciones e insultos.

La defensa ha aportado mensajes donde la menor reconoce que actúa por venganza por «ponerle los cuernos» con su amiga

El joven, que ahora tiene 20 años, reconoce que tenía sexo con la denunciante, su novia, pero que siempre fue consentido. Y atribuye la denuncia a una venganza cuando la menor se enteró que le había sido infiel con un amiga suya.

La defensa del procesado ha presentando en el juicio varias conversaciones de la víctima con esta amiga, justo el día de la detención del acusado, en el que se aprecia la animadversión hacia el que había sido su novio por «ponerle los cuernos». «Dile que buena suerte en el calabozo, jajaja», «me hace gracia verlo caer en el mismo hoyo que él quería verme a mí», así como otros mensajes en redes sociales, «cada cosa mala que te pase me voy a reír de tu puta cara de payaso».

Los hechos juzgados este martes a puerta cerrada comenzaron en noviembre de 2022 cuando la menor tan solo tenía 13 años -aunque haya matizado en el juicio que empezaron a tener sexo con 14-, mientras que el procesado acababa de cumplir la mayoría de edad a los pocos meses de estar saliendo juntos. Siendo consciente de la edad de su novia, ambos mantenían relaciones sexuales en el domicilio familiar del acusado, en Valencia. La Fiscalía sostiene que la menor accedía por temor a que se enfadara el procesado.

La menor, debido a su dependencia emocional, y pese a los insultos que recibía del procesado, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, le pedía perdón y le rogaba que se calmara, como si la culpa fuera de ella. La frecuencia de estas situaciones de esta relación tóxica entre los dos jóvenes, siendo el mayor de edad y ella cuatro años más joven, así como la actitud agresiva del acusado, sumían a la menor «en un estado de constante temor que le impedía desarrollar libremente su personalidad provocando en la misma una situación de sometimiento emocional al acusado», remarca la fiscal.

Temas

Delitos Sexuales