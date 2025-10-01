El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Coche de la Ertzaintza. DV

Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas

La Ertzaintza ha detenido a tres hombres de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, que habrían estafado más de 55. 000 euros con anuncios falsos de contacto

A. Iparraguirre

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:16

La detención de un joven a finales de enero por una agresión sexual a una menor de edad en San Sebastián ha permitido a la ... Ertzaintza desarticular un grupo criminal especializado en estafas y coacciones a través de anuncios falsos en plataformas de contactos. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, han sido arrestadas cuatro personas, tres hombres, de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, residentes en la comarca de Donostialdea y a las que les unen lazos de parentesco y afinidad. Se encuentran en dependencias policiales y pasarán a disposición judicial una vez se finalicen con las diligencias correspondientes. Se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de estafa y coacciones continuadas. Hay más de 300 víctimas en todo el Estado, la mayoría de Canarias y Galicia, a las que la red habría estafado más de 55. 000 euros.

