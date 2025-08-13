Alcaldes afectados por los incendios de Zamora: «Van a acabar con todos los pueblos, pero no les entra en la cabeza»

El fuego continúa avanzando sin control en la provincia de Zamora (y en otros muchos lugares de la comunidad), mientras se multiplican las voces críticas ... por la gestión de la Junta de Castilla y León y la falta de medios. Actualmente, en Zamora hay 14 localidades desalojadas, con 1.699 personas evacuadas: 1.084 del incendio que comenzó en Puercas el pasado lunes, y 615 del que se desató en Molezuelas de la Carballeda el domingo.

En el de Puercas, según la información proporcionada por la Junta de Castilla y León, se han evacuado las localidades de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Valer, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste y Bercianos. Las personas desalojadas están siendo atendidas en el Polideportivo de Alcañices, en varios locales de la estación de esta misma localidad y el Auditorio de Tábara. Los trabajos de extinción se centran, principalmente, en Sarracín, Riofrío y Bercianos.

Respecto a las carreteras, continúan cortadas la carretera local de Abejera a Valer, la que va de Abejera a Gallegos del Río, la ZA-P-2433 entre Puercas y Ferreruela y la ZA-902 desde su cruce con ZA-P-1405 hasta su cruce con ZA-V-2419.

«Los tractores rodearon el pueblo y conseguimos que el fuego no entrara»

En Abejera, donde el fuego llegó a las casas en la tarde de ayer, hay seis heridos por quemaduras e inhalación de humo: dos de ellos están siendo atendidos en la UVI del Hospital Virgen de la Concha (Zamora) y cuatro en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Germán Matellán es el alcalde de Riofrío de Aliste, municipio al que corresponde Abejera. Asegura que fue todo muy rápido, «el viento no es estable, hubo un cambio y el incendio arrasó». En su opinión, gran parte de la culpa la tiene la meteorología, y destaca también el hecho de que hay muchos fuegos activos en la Comunidad y los profesionales no pueden llegar a todo.

Destaca que, ayer por la noche, en Sarracín, «veía a gente agotada y trabajando. Los tractores rodearon el pueblo y conseguimos que el fuego no entrara. Todo el pueblo aportó algo». Se logró que no entrara, advierte, «pero eso no quiere decir que no se reavive».

«La desgracia se ha ido a otros pueblos»

Losacio es otra de las localidades evacuadas, en las que el fuego, explica su alcalde, Manuel Fernández, estuvo a punto de entrar: «Si no es por el aire, se mete en la misma plaza del pueblo», asegura en declaraciones a este medio.

Ahora la situación es tranquila, «la desgracia se ha ido a otros pueblos», afirma, pero eso no es óbice para que Fernández muestre su malestar: «Si el fuego viene de verdad, tiene que haber muchísimos más medios de los que hay para apagarlo, si no, es imposible». Las llamas, subraya, «solo se pueden contener metiendo a un buldócer, que te hace un camino ancho y corta el fuego. Ayer había llamas de tres metros, sentías mucho calor a 150 metros, eso es imposible apagarlo».

El edil recuerda la frase que tanto repiten los bomberos: «El fuego se apaga en invierno, no en verano. Que vengan y limpien los montes, porque van a acabar con todos los pueblos, pero eso no les entra en la cabeza a los de arriba». En esa zona, comenta Fernández, hay mucha maleza, carrascas, encinas, jara, «y eso es gasolina».

Evolución del incendio en León

En cuanto al incendio que comenzó en Molezuelas, preocupa, sobre todo, la evolución en la provincia de León. En la parte zamorana, se trabaja en las localidades de Carracedo, Fuente Encalada y Alcubilla de Nogales, que son tres de las evacuadas, junto a Congosta, Villageriz y San Pedro de la Viña. Ayoó de Vidriales sigue confinada. Los vecinos y vecinas están siendo atendidos en la Residencia Las Nieves, de Camarzana de Tera.

Está cortada la ZAP2454 entre Congosta y la ZA110. La ZA110 entre la ZAP2554 y L.P. León. La ZAP1511 desde Fuente Encalada a Alcubilla de Nogales y la ZA111 de Cubo a L.P. León.

Críticas a la Junta de Castilla y León

En paralelo al avance de las llamas, aumentan las críticas. Éstas vienen de los alcaldes y alcaldesas -que aseguran que están siendo los vecinos los que están defendiendo sus casas- pero también de los propios profesionales de la extinción de incendios.

Desde la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León llevan mucho tiempo denunciando la «precariedad laboral» con la que desempeñan sus funciones.

El hecho de que el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, estuviera en Gijón celebrando el Día de León cuando las llamas ya arrasaban el campo zamorano, y su posterior respuesta, «tenemos la mala costumbre de comer», dijo, ha exaltado aún más los ánimos de estos profesionales, que le contestaron a través de X: «Las personas que trabajamos en los incendios tenemos la misma costumbre, pero en Castilla y León durante la extinción, en muchas ocasiones, o mal comemos o ni siquiera llega el avituallamiento».

Es el mismo consejero que, en 2018, afirmó que «mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro». Declaraciones que ahora han vuelto a cobrar popularidad.

También se han pronunciado desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León, señalando que los montes de la Comunidad requieren «una mayor atención durante todo el año, tanto de la administración como de los agentes sociales y económicos».