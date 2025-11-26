El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alerta alimentaria por trozos de metal y caucho en una conocida sopa instantánea distribuida en España

Sanidad confirma la retirada de los lotes afectados y pide no consumir el producto

N. V.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:12

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una advertencia tras detectarse fragmentos de metal y caucho en dos lotes de la sopa de pollo con fideos de la marca Knorr. Los lotes afectados son el 527922C93 y el 528022C93, con fecha de caducidad en abril de 2027.

La alerta se originó en Rumanía y fue comunicada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea. Según la Aesan, la distribución inicial alcanzó comunidades como Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, aunque no se descarta su llegada a otros territorios.

El producto, una sopa deshidratada envasada a temperatura ambiente, ha sido retirado de los puntos de venta por Unilever, propietaria de Knorr, que asegura que la cantidad distribuida es limitada y que colabora con las autoridades para garantizar la retirada completa.

La Aesan recomienda a los consumidores revisar el número de lote y la fecha de caducidad en los envases y no consumir bajo ningún concepto los productos afectados.

