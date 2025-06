«Estamos en alerta máxima por violencia de género» con cinco asesinadas en 72 horas

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 28 de junio 2025, 13:08 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

En las últimas 72 horas, un menor de tres años ha sido víctima de violencia vicaria y cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex, en Valencia, Gijón, Guadalajara, Getafe y Las Palmas. «Llevamos unos días terribles, es una semana negra, una semana trágica», dijo la ministra de Igualdad Ana Redondo, la mañana de este sábado. «Estamos en alerta máxima por violencia de género. Hago un llamamiento para que denuncien a todas las mujeres que sientan el peligro, que sientan la violencia, porque no están solas. También a las mujeres migrantes, que denuncien. Tienen los mismos derechos que las españolas a la protección. No van a ser expulsadas del país».

Redondo extendió el llamado urgente al «entorno» de la víctima. «Muchas veces las mujeres no pueden denunciar por la situación que están viviendo, por ese terror en el que están sumidas, por esa violencia que las acosa, pero los entornos lo saben, los entornos familiares, los entornos de amigos, los entornos del colegio. Toda aquella gente que sabe que hay violencia en un hogar, que denuncie, es la única manera de poner todos los mecanismos del Estado para proteger a esas víctimas».

La víctima más reciente es una mujer de 63 años que vivía en Almería y que no había interpuesto ninguna denuncia contra su pareja, de 60 años, un hombre sin registrar en el sistema de protección Viogén, que luego estrelló su coche y fue trasladado al hospital. Un caso cometido con arma blanca pero que «todavía no está confirmado», aseguró Redondo, en Valladolid, donde se encontraba con motivo del Día del Orgullo. «Quiero referirme a los asesinos, a los agresores. A esos hombres violentos y cobardes, a esos asesinos que no tienen cabida en la sociedad democrática. No tienen cabida en esta sociedad. Los vamos a arrinconar. Vamos a triunfar sobre esta violencia injusta, intolerable. Vamos a ir a por vosotros. Va a caer sobre vosotros todo el peso de la ley».

La ministra pidió una «mayor coordinación» a «los ayuntamientos que no están todavía incorporados al sistema Viogén». «Es importante que se incorporen a esa red de protección que moviliza todos los recursos, y que conecta las policías locales con las policías nacionales y la Guardia Civil. Es importante que estemos todos conectados en una red de protección de las mujeres frente a la violencia de género».

Temido verano

Esta concentración de casos, que los eleva hasta 20 mujeres en 2025 y a 1.314 desde 2003, coincide, como otros años, con el verano. «Los meses de verano, julio y agosto, se se produce un repunte terrible por las circunstancias probablemente vacacionales o de temperaturas. Está estudiado que el 30% de los asesinatos machistas se produce en estos meses», advirtió Redondo.

«Todos los esfuerzos son pocos, ni una menos. Vamos a intentar que toda esa red de protección se active. La alerta máxima debe servir para proteger vidas», prosiguió. El Ministerio de Igualdad ha convocado el comité de crisis y a las comunidades autónomas «para reforzar los mecanismos y esa red de protección de las mujeres». «Estamos recabando todos los datos necesarios para hacer un buen diagnóstico».