Alerta sanitaria en un calendario de Adviento: retiran un lote cosmético de la marca coreana Yepoda La famosa marca de cosmética coreana ha comunicado la incidencia a través de su página web, único canal por el que se comercializó en España, y ha contactado por correo electrónico con quienes adquirieron el artículo

N. V. Martes, 2 de diciembre 2025, 17:03

Nueva alerta sanitaria. Esta vez, afecta a una conocida marca de cosmetica coreana. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote SR335 del cosmético Yepoda – The Cocoa Cloud, una manteca corporal incluida en el calendario de Adviento 2025 de la empresa, concretamente en el día 8. Yepoda ha comunicado la incidencia a través de su página web, único canal por el que se comercializó en España, y ha contactado por correo electrónico con quienes adquirieron el artículo.

Según ha informado la empresa responsable -COSMETRADE, S.L.- el lote afectado ha presentado crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa tras su uso, debido a una pérdida de eficacia del conservante. La presencia de este microorganismo puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en personas con heridas o defensas comprometidas. «Una revisión interna ha mostrado que el sistema conservante de The Cocoa Cloud – Limited Edition no está funcionando tan eficazmente como debería. Por precaución y seguridad, te recomendamos dejar de usarlo y desechar el producto», han escrito en el comunicado.

Este microorganismo, «se caracteriza por producir una variedad de pigmentos, como la piocianina (de color azul verdoso), la pioverdina (pigmento fluorescente de color verde amarillento) y la piorrubina (de color rojo)», tal y como apunta el Insituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

La contaminación por Pseudomonas aeruginosa puede resultar peligrosa en individuos con el sistema inmune debilitado: enfermos, ancianos... La Organización de Consumidores y Usuarios advierte que en el caso de haberse aplicado el productor y notar alguna anomalía, se acuda al médico. En caso de estar en posesión de alguno de estos botes, insisten, «no lo utilices y deséchalo». Por último, «si ya te has aplicado la crema o conoces a alguien que la haya usado y tras ello ha experimentado algún efecto no deseado, no dejes de notificarlo al sistema de Cosmetovigilancia a través del portal NotificaCS».