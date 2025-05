Augusto en Xixón

Comenta Compartir

Contemplamos la réplica de la estatua vaticana Augusto de Prima Porta dando una vuelta pel Campu Valdés de Xixón. Nun tien nada d'antigua, inauguróse l'otru día, nos años finales del franquismu grandón.

Na so obra 'Las lecciones del terror', Kaled Carr argumenta que'l terrorismu nun ye simplemente un actu irracional o una expresión d'odiu, sinon una estratexa delliberada col obxetivu de forxar llexitimidá política al traviés del miéu. Según Carr, los actos de terror busquen moldear la percepción del poder, erosionar la voluntá del enemigu y afirmar un control simbólicu y prácticu sobre territorios y poblaciones. Anque'l so análisis se centra nel terrorismu modernu, la so tesis pue aplicase tamién al usu sistemáticu del terror per parte de estructures estatales antigües, como ocurrió durante les campañes del emperador Augusto escontra cántabros y astures nel sieglu I e.C.

Igual a Kaled Carr nun lu conocéis como historiador militar, pero de xuru lleístis los sos bestsellers 'El alienista' o 'El ángel de la oscuridad'. O, polo menos, vistis les dos temporaes de la serie en Netflix. Los sos llibros d'hestoria son otra cosa, pero tamién se lleen cola mesma avidez.

Les guerres cántabres, emprendíes ente'l 29 y el 19 e.C., marcaron el cierre del procesu de conquista romana de Hispania. Enfrentando una resistencia feroz de los pueblos del norte, Augusto desplegó una política d'aniquilación que Carr califica de terrorismu d'Estáu. Nun se trató namás de vencer militarmente, sinon d'instaurar un dominiu absolutu mediante l'exterminiu, la deportación masiva y la destrucción sistemática de la cultura y estructura social de los pueblos sometíos. Les fontes antigües, como Dion Casio y Floro, rexistren que los cántabros preferíen suicidase enantes que cayer prisioneros, y que bien de families enteres escoyeron la muerte colectiva. Carr sostién que'l terror tien un carácter pedagóxicu: busca enseñar a les poblaciones el costu de la desobediencia. Al arrasar aldees, esclavizar a los sobrevivientes y poblar les rexones rebeldes con colonos lleales, Augusto non solo castigaba la resistencia, sinon qu'unviaba un mensaxe a tola provincia y al imperiu: l'orden romanu nun almite oposición. La pax romana, tan allabada na tradición imperial, sustentábase nuna violencia exemplarizante que neutralizaba'l disensu mediante'l miéu.

Asina, con esta estatua a Augusto nel Campu Valdés, Xixón rinde homenaxe a la pax romana, esa paz que fue posible gracies a la eliminación física de tolo que desafiara la so autoridá. Un modelu de política d'exterminiu que, a la lluz de la tesis de Carr, representó y representa un modelu de terrorismo estatal cola función principal de garantizar la obediencia mediante'l miéu. Asina, la lóxica del terror, lloñe de ser un fenómenu modernu (Namibia, Australia, Armenia, Ucrania, Alemania, Camboya, Ruanda, Bosnia, Palestina…), vien siendo parte integral de los proyectos políticos dende l'antigüedá.

