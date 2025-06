Comenta Compartir

Podemos ser parte d'un estáu, vivir nuna nación, creer nuna patria, ser parte d'una cultura… pero enxamás nunca vamos dexar de ser parte del universu cultural de tamañu reducíu nel que nos movemos y col que de dalguna manera más o menos radical nos sentimos identificaos: el nuestru barriu –la nuestra cai, la nuestra mazana, la nuestra aldea. Christiania nesti casu sírveme de modelu. Nes agüesmestes del Prinsessegate y el Badsmandsstraese, nel distritu de Christiansavn, en Copenhague. La señaldá d'un tiempu míticu ancláu a finales de los sesenta d'una contracultura enfrentada a la cultura oficial llevó nel añu 1971 a un grupu de filiación anarquista a ocupar los barracones del exércitu d'esti barriu de la capital danesa pa convertilos nuna comuna de la llibertá, la paz, l'amor llibre y los paraísos artificiales. Cincuenta años depués Christiania sigue esistiendo y dalguién podría cuidar que fiel al so espíritu orixinariu. La xente del llugar que caleya con cara a mediu camín ente un amish modernu y un colgáu de cualquiera de los nuestros barrios. La basoria solidificada pol pesu de los años. L'arrecendor característicu del tiempu deteníu.

Nun hai ciudá que nun tenga un barriu estignatizáu, a nivel cásique publicitariu. Un llugar tabú qu'enseñar al visitante. Como modelu sigue siendo el Pozo del Tío Raimundo, estigmatizáu pola propaganda d'otrora, una Christiania del tiempu a la española, con música de Los Chichos saliendo peles ventanes de les cases y coches desguazaos empotraos contra les muries. Nada que nun nos recuerde'l barriu de Mieres del que nosotros formábamos parte cuando yéramos mozos nos años sesenta, el llugar que sigue formando parte de los nuestros signos d'identidá por más que cambiara tanto col tiempu. El llugar que marcaba la diferencia: los extremeños dexaben de selo en barriu, los portugueses, los de la sequía, los cazurros, los coreanos mesmo que nadie sabía d'ónde veníen.

Somos carne de gheto. La nuestra cultura, arriendes de ser universal y de tar más globaliza da cada vez, ye la cultura del gheto. La llingua que dicimos ye la nuestra y non la otra. Les propies claves de xirigonza qu'empleamos pa comunicanos ente nosotros mesmos. Los vezos alimentarios que dicimos familiares. Los colores del equipu del barriu, que puen ser los mesmos del Milán o del Barça, pero son los del barriu. La nuestra particular forma de ser y de pensar… como si de verdá esistiera dalguna manera particular de ser o de pensar.

El nuestru barriu, como el Pozo o Christiania –como'l Paniceiros real de Xuan Bello o la Comala de Pedro Páramo-, van siguir esistiendo, non solo como refuxu de los últimos yonquis o terroristes, sinon tamién como memoria d'una cultura cercana: la nuestra. Una cultura que, si sentamos a pensar, namás esiste na nuestra imaxinación.

