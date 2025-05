Una cita d'expresidentes

Comenta Compartir

Pequeños dioses de segunda fila proporcionen dalguna identidá acotada y quiciás transitoria al xoven que camina, polo menos ensin entusiasmos trescendentes, per un mundu que produz un únicu discursu fuerte que-y repite insistente qu'él pue ser dueñu del so propiu destín.

Nun llugar como Asturies onde les señes d'identidá son escases, la mocedá d'anguañu –más que nunca y al delláu de les mocedaes de bien d'otros llugares– alcuentra abellugu nesos dioses de segunda fila qu'escuende tol pensamientu detrás d'una bandera de colorinos. Nun hai nada más simple. Ye'l tiempu d'ello. Esta selmana que vien hai una cita n'Uviéu baxo'l lema '¿Están en peligro la democracia y la libertad?'. Y sabemos la respuesta: Sí, tan en peligru con vosotros. Firma la Fundación Libertad y Desarrollo. Eso ye, nin lo uno nin lo otro.

Vien Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que fizo pasar al país poles más grandes tases de desempléu y crisis del sistema financieru, amás de casos de corrupción como los sobrecostos en contratos del Ministeriu de Transportes y el desfalcu del Instituto de Seguros Sociales. Vien Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, que defendió la privatización de les pensiones y les dexó nes manes de grandes multinacionales estranxeres. Vien Felipe Calderón, expresidente de México, qu'ocupó la presidencia tres d'un reconocíu fraude electoral y al que-y metieron na cárcel por narcotraficante al so Secretariu de Seguridá y continúa abierta la investigación sobre él mesmu.

Vien Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, qu'usaba l'avión priváu d'un empresariu de casinos de xuegu colombianu como mediu de tresporte. Vien Mauricio Macri, ex presidente d'Arxentina, mencionáu nos Papeles de Panamá como director de empreses 'offshore 'non declaraes, denunciáu por espionaxe ilegal cola Agencia Federal de Inteligencia y implicáu, xunto col padre, en blanquéu de capitales. Vien Iván Duque, otru ex presidente de Colombia, cola campaña electoral financiada pol narcotráficu y condenáu por violaciones a los derechos humanos. Vien Luis Lacalle Pou, ex presidente d'Uruguay acabante de dexalo,al que-y detuvieron al so xefe de seguridá por lliderar una rede criminal de falsificación de pasaportes y qu'utilizó recursos del estáu pa espiar a senadores opositores. Y, como representación d'España, vien José María Aznar, del que yá tá too dicho. Y bien d'ellos más.

Como Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox y condenáu por fraude y por emisión de factures falses. Como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, arxentina y francesa, que se fizo española nel 2007 pa ser diputada pol PP. Hasta vien Álvaro Vargas Llosa, fíu del ex d'Isabel Preysler. En fin, tou un panorama. Y hai más. Pa nun-yos perder la pista a nengún d'ellos. Fundación Libertad y Desarrollo. Eso ye, nin lo uno nin lo otro.

