El fútbol sal a ganar n'asturianu Son inda pocos los clubes qu'empleguen la llingua, un compromisu que siguen l'Unión Popular de Langreo, U. C. Ceares y el C.F.F. Llosalín

El Ceares muéstrase favoratible a la oficialidá del asturianu. e. c.

pablo antón marín estrada Martes, 11 de agosto 2020, 01:57

Nel añu 2017, la Xunta pola Defensa de la Llingua concedía-y el Pegollu de los sos premios Andrés Solar a los equipos de fútbol U.C. Ceares, Rosal F.C., C.F.F. Llosalín y C.D.E. Stiaua d'Asturies, pola visibilización del asturianu nel so día a día. Reconocíase asina un compromisu que ye avezáu nel ámbitu deportivu d'otres comunidaes con llingua propia y que n'asturiana inda ta llonxe d'algamar nuna presencia asemeyada. Con ello y too, amás de los citaos, comparten l'apueste pola llingua otros equipos como L'Entregu F.C, de calter amaeur, o mesmo de categorías superiores, como l'Unión Popular de Langreo (UPL), de Segunda B. Directivos de tres d'estes escuadres coinciden que col usu del asturianu el nuestru fútbol tien más de ganar que de perder.

Juan García, secretariu del Langreo, fala de la bona acoyida que tevo dende'l so llanzamientu en 2013 el so lema de sofitu 'Tamos xuntos nesto', col qu'encabecen toles sos comunicaciones nes redes. La directiva sigue apostando pola llingua na nueva campaña pa captar socios: 'Anueva l'arguyu, sigue la tradición' y el prósimu 8 de setiembre van presentar la tercera camiseta colos conceyos d'Asturies na so forma tradicional. García tien claro que «ye dalgo que vende y présta-y a la xente, ente los socios nunca se quexó nadie. Creo que nun ye bono dexar que dalgo tuyo muerra y dende la nuestra modestia –somos 800 socios– si dalgo podemos facer, bien ta», desplica.

Como amuesa de la repercusión del usu del asturianu cuenta l'anécdota de que l'añu pasáu recibieron un tweet del Gernika na nuestra llingua: «Dicíen que taben encantaos d'empezar la lliga con nós y contestámos-yos n'eusquera, gracies a un xugador vascu del equipu. Los clubes gallegos tamién usen la so llingua y parezme normal», afita.

Sandra Fernández preside el Club de Fútbol Femenín Llosalín, de Soto Rei, que fai usu 'oficial' del asturianu nes redes sociales: «Ye una normalización del so emplegu. Hai otres formes más activistas de reinvidicalo, nós intentamos amosar que puede utilizase en tolos ámbitos», apunta.

Nos trece años que lleva al frente del club tampoco alcontró rocea «a nun ser de dos socies al principiu. La xente en xeneral velo bien, como dalgo normal, entienden que lo importante ye lo que se diz. Personalmente opino que ta bien escribilo pero que habíamos falalo más si nun queremos que quede como'l llatín. Y nel fútbol d'Asturies pienso que había tener más presencia a tolos niveles. Ye lo nuestro», opina.

L'Unión Club Ceares, comparte colores col Unión Popular de Langreo y ye con él el segundu equipu n'importancia n'apostar pola llingua. El so vicepresidente Xosé Estrada caltién que lo faen por dos razones: «Pensamos que'l club ye una plataforma curiosa pa difundir l'asturianu y por da-y normalidá a lo que ye la realidá llingüística del barriu y la ciudá».

Ye consciente de que'l fútbol «ye un mundu daqué conservador. Xente d'otros clubes confiesen en privao que-yos presta l'asturianu pero nun quieren molestar a dalguién y por esa minoría dexen de facer iniciatives que podíen ser guapes y tener una acoyida perbona. El porcentaxe de xente que ta a favor ye hexemónicu en toles encuestes y si los equipos lu sofitaren ganaríamos toos», defende Xosé Estrada.