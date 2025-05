Vero Rubio, talentu por partida doble nel so 'Vou' Discu y llibru. La compositora, cantante y multinstrumentista canguesa publica once temes del so primer trabayu repartíu n'entrambos formatos

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 30 de mayo 2025, 12:16

La cantante, compositora y multinstrumentista Vero Rubio (Cangas del Narcea, 1981) ta acabante publicar 'Vou', un proyectu singular repartíu ente un discu CD nel que recueye once temes propios y un llibru nel que desplica les circunstancies de les que surdió cada cantar, la lletra, partitura, imáxenes y enllaces que remiten a la so escucha y al audiovisual de cada pieza.

La ganadora en 2023 del Premiu Camaretá al Meyor Cantar N'Asturianu desplica que la idea d'ufiertar esti primer álbum n'entrambos formatos «vien a ser como me funciona la cabeza. Por dicir, you tengo muita más música escrita qu'esas once piezas, pero estas son las ferramientas más eficaces qu'utilicé nos últimos años de la mía vida pa curar las mias cousas.

Cada una d'estas piezas yía un momentu concretu vital y cada una d'el.las sirvióume pa razonar,.llimpiar, procesar lo que me taba ocurriendo. Dende la pérdida d'un ser queríu, el sustu de casi perder una mano o lo qu'implica para min principios de filosofía como'l conceptou de tar y non el de ser. Esas once piezas faen un recorrú polos once cuartos de la mia cabeza, los cuartos más importantes ya que m'aidaron nestos últimos años», asegura.

En cuantes a la diversidá de temátiques y de sonoridaes que presenta cada cantar, Rubio apunta que «la música tien la capacidá d'enllazar zonas del cerebro de forma maravillosa, enllazar un recuerdu con un olor o un sabor, con un momentu concretu o cola primeira vez qu'escuitaste esa melodía. La música yía increíble pa eso.

Las once piezas tienen un orde concretu tamién. Empiezas dende una idea l.limpia pa llegar a outra más complexa. Empiezas falando del individuo y terminas falando del conxunto. Lo primeiro yía l'orixe: de ónde vien, qué sentía yo, qué me ocurría, por qué.lleguéi a esas conclusiones y por qué necesitaba llegar a ellas? Son muitas capas», señala d'estes composiciones que beben arriendes de les múltiples fontes nes que s'inspira la so música.

A esi respectu la creadora canguesa espón que «tengo una trayectoria vital de la que nun me puedo desl.ligar, o nun tengola intención. You tengo formación clásica ya dependiendo de lo que vaya a falar tírame una cousa o tírame outra na cabeza. Cuando son temas más abstractos salme la vena clásica ya si son más emocionales tírame el jazz, porque pa min los acordes son emiciones, yía la función que tienen. Ya en cuantas a la parte tradicional, salme cuando falo de los oríxenes, de ónde soi y de ónde vengo. Sí. Salme d'eso».

El resultáu de toes eses esmoiciones ye esti trabayu nel que collaboren nes voces Anabel Santiago, Puri Penín y l'agrupación vocal Siset. Na sección de cuerda tán Cristina Gestido (viola/violín), Juanjo Marqués (violín), Paula Menéndez (violonchelo), Miguel García (violín) , Mónica Jivanescu (viola) y Javier San Marcos (violonchelo).

Xunta ellos y elles, Pepín de Muñalén nes flautes, Javier Bergia na percusión y a los mandos técnicos Andy da Silva. Miguel Rodríguez Monteavaro ye autor d'ún de los testos y de la corrección llingüística de tol conxuntu.

Vero Rubio enfótase nel camín que pueda siguir esti trabayu surdíu del emburrión que-y dio nel so día el Premiu Camaretá. «Güei hai tanta xente faciendo cousas guapas que yía difícil el que dalguén se pare a escuchate, ya el premiu ya la xira diéronme la oportunidá de mover el proyectu, ya agora resulta qu'hai xente que sabe quién soi you. La verdá yía que tuve muita suerte».

