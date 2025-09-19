Rubén Bada presenta discu en La Benéfica
Gijón
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:45
El músicu corverán Rubén Bada va presentar el so primer discu en solitariu el prósimu viernes 26 d'esti mes nel escenariu del centru cultural La Benéfica de Piloña nun conciertu nel que va tar acompañáu ente otros por instrumentistes como Pepín de Muñalén a les flautes y Juanjo Díaz nes percusiones. Bada, integrante xunto a Leticia Baselgas del dúu L-R, ye ún de los artistes asturianos con más bagaxe a cuestes y con más proyección internacional. Con esti trabayu quier celebrar los sos 30 años de trayectoria musical y failo axuntando nel discu xotes, muñeres, xiraldilles, llixeros y hasta cantares de chigre pasados pol filtru d'esti artista imprescindible de la escena asturiana. El conciertu va entamar a les 20 hores y les entraes (10 euros) ya tán a la venta.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.