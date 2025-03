Alojarse en Japón a un euro la noche

R. C.

Iker Cortés Madrid Martes, 19 de noviembre 2019, 18:18 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

Japón nunca ha sido un destino turístico barato. Si bien la oferta gastronómica es cada vez más variada y económica y el transporte ha ido abaratándose con la puesta en circulación de pases para desplazarse por las islas, a las extenuantes horas de vuelo hay que sumar el abultado precio de los billetes de avión y unos alojamientos sumamente caros, que no han dejado de crecer. Ahora, un hotel en la ciudad de Fukuoka, el Business Ryokan Asahi, ofrece a sus clientes la estancia más barata de todo el país del sol naciente: aproximadamente un euro la noche (130 yenes).

Antes de que corra a hacer el petate y se plante en el aeropuerto más cercano, tiene que saber que la oferta tiene truco. Si quiere pasar una noche en la habitación número 8, deberá aceptar que el hotel retransmita en directo su estancia a través del canal de YouTube que ha habilitado a tal fin. Venderá su privacidad por una habitación muy barata, aunque no es necesario que sea un influencer o un youtuber. Pero no se apure, el cotilla solo le verá, no le oirá. El hotel ha deshabilitado el micrófono de la cámara para evitar una infracción en lo concerniente a los derechos de autor, dado que la habitación dispone de televisor y la música de los programas podría colarse en la retransmisión. La oferta, además, se mantiene los viernes y los fines de semana.

Pero también tiene aspectos positivos: el hotel está ubicado a quince minutos andando del barrio Tenjin, la principal zona de ocio de la ciudad. La oferta resulta tan 'tentadora' y extraña que un redactor de una web llamada SoraNews24.com no ha dudado en acercarse al hotel y pasar la noche allí. Nada más recibir la llave, el recepcionista recordó al huésped que la cámara iba a estar retransmitiendo constantemente y le pidió, por cierto, que evitara estar desnudo.

Una vez dentro, la habitación es de un estilo japonés muy clásico, con un tatami de caña, una colchoneta de futón doblada, una mesa baja, un televisor, un hervidor de agua y, por supuesto, un ordenador con una cámara que apunta al centro de la habitación. Eso sí, el aparato de aire acondicionado, que también funciona como bomba de calor, funciona con monedas a razón de algo menos de un euro por dos horas. El cuarto de baño es compartido y está en el piso de abajo.

Ahora bien, ¿cómo se les ocurrió tan extraña idea? Al parecer, la habitación 8 era la menos reservada del hotel y dieron con esta fórmula que, aunque solo les reporta un euro por noche, sí les da publicidad. 'SoraNews24' afirma que las condiciones del alojamiento son tan raras que en muchas páginas de reserva online ni siquiera muestran la oferta, pero si uno no teme a que se le vean las vergüenzas puede contactar directamente con el establecimiento para pasar una noche en la red.