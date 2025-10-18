El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una doctora copia de un panfleto el modelo de labios elegido por una paciente. AFP

De amputar piernas a quitar patas de gallo

Talibanes de la estética ·

La demanda de retoques crece en Afganistán, donde los cirujanos curtidos en sanar las heridas de la guerra se han reciclado hacia un negocio que va a más

Izaskun Errazti

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Diez millones de personas pasan hambre en Afganistán y un tercio de la población carece de acceso a la atención médica básica, según los datos ... que maneja la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los efectos de más de una década de guerra perduran y el país continúa inmerso en la pobreza. Pero, por sorprendente que parezca, hay un sector que escapa a esta realidad y vive su época más dorada, como ya ocurre en todo el mundo, por el culto desmedido a la imagen. En Kabul, en un universo que nada tiene que ver con la austeridad y el conservadurismo propios de los talibanes, las clínicas de cirugía estética se reproducen a velocidad de vértigo apenas dos años después de que el régimen prohibiera las peluquerías y los salones de belleza en un nuevo golpe a los derechos de las mujeres.

