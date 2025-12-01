El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Centro actual al que iban ambas adolescentes. E. L.

El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas en Jaén abrió protocolo de autolesiones

La Junta explica que hubo intervención de la orientadora y de la enfermera escolar

E. López de la Peña

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:13

Comenta

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha trasladado su pésame a las familias de las dos menores de 15 y 16 años que aparecieron muertas este sábado en el parque de La Concordia, en Jaén capital, al tiempo que ha pedido «prudencia» a la espera de que concluya la investigación.

Igualmente, ha expresado «el apoyo a la comunidad educativa, profesorado, alumnado y todo el personal de los centros educativos en los que han llevado a cabo su trayectoria académica en los últimos años».

«Son momentos muy difíciles que requieren también evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia», ha afirmado este lunes en un comunicado la Consejería, desde la que se ha rogado «máxima prudencia y tranquilidad».

Desde Desarrollo Educativo se ha precisado que, en el momento del suceso, solo una de las menores, después de que ambas titulasen en la Secundaria Obligatoria, estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de Jaén, concretamente en un ciclo medio de Formación Profesional.

La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo, causó baja en septiembre. «El IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar», ha añadido.

Comunidad

Así las cosas, ha reiterado «el llamamiento a la prudencia a la espera de las conclusiones de la investigación de la Policía». Cabe recordar que, desde este cuerpo, se ha apuntado a suicidio como posible causa de la muerte, siempre a expensas del desarrollo de las pesquisas, sobre las que se ha decretado el secreto de sumario.

«Es momento de prestar todo el apoyo y el cariño en estos días tan duros a las familias, amigos y a la comunidad educativa de la que han formado parte», ha subrayado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

De hecho, varios centros de la capital se han sumado a los mensajes de apoyo con un minuto de silencio, como ha sido, entre otros, el IES de las Fuentezuelas.

