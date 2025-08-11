El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. Coche de la Policía Naciona patrulla por las calles de Málaga. D. S.

Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga

Ambos fueron evacuados a un hospital, él con dos cortes en una pierna y el costado, y ella con lesiones leves en el rostro

Irene Quirante

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:30

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por, presuntamente, apuñalar a su novio, quien también quedó arrestado ya que, supuestamente, le rompió previamente una botella de champán en la cara. Los hechos ocurrieron de madrugada en la habitación de un hotel de Málaga, en el que la pareja se encontraba alojada.

Sucedió sobre las 04:50 horas de la madrugada del miércoles, día 6 de agosto. Al parecer, los servicios de emergencias recibieron avisos por una fuerte pelea en un hotel de la Avenida Luis Buñuel. De acuerdo con el alertante, un individuo había resultado apuñalado.

Hasta el lugar se movilizaron los servicios sanitarios del 061 y la Policía Nacional. A su llegada, los efectivos comprobaron que se trataba de una pareja -una mujer de origen sueco y un hombre procedente de Nigeria, residentes ambos en otra provincia española- y que ambos tenían lesiones.

En el caso del hombre, según las fuentes, presentaba un corte en una pierna y otro en el costado, aunque no se temía por su vida. Ella también presentaba heridas cerca de una oreja y hematomas.

De acuerdo con las fuentes, todo apunta a que se produjo una fuerte discusión entre la pareja cuando estaban en el interior de la habitación. En el transcurso de la misma, al parecer, él agarró una botella de champán y se la estampó en la cara, además de propinarle un puñetazo.

A continuación, la mujer presuntamente cogió uno de los cristales para apuñalar al hombre. La escena que encontraron los efectivos al llegar a la habitación era dantesca, con un reguero de sangre en el suelo y los restos de la botella rota, según publica 'Diario Sur'.

Los sanitarios evacuaron a ambos a un hospital de Málaga capital, donde les curaron las lesiones, tras lo que quedaron detenidos por las lesiones ocasionadas mutuamente, como han precisado fuentes policiales. Al parecer, ninguno quiso declarar en comisaría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  10. 10 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga

Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga