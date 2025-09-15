El arzobispo italiano Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

El Vaticano tiene nuevo nuncio apostólico (embajador) en España: se trata del arzobispo italiano Piero Pioppo, miembro del cuerpo diplomático de la Santa Sede y ... que estaba destinado hasta ahora en Indonesia y ante la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). El nombramiento de Pioppo, que cumple 65 años a finales de mes, fue ratificado este lunes por el Papa León XIV, aunque fue su antecesor, Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, quien inició los trámites para ponerle al frente de la nunciatura de Madrid. Pioppo sustituye al arzobispo filipino Bernardito Aúza, desde marzo representante de la Santa Sede ante la Unión Europea y que dejó un nefasto recuerdo en parte del episcopado español.

El largo período de 'sede vacante' en la legación diplomática vaticana en nuestro país ha dado fruto a interpretaciones diversas. Mientras que el semanario religioso 'Vida Nueva', que adelantó el nombre de Pioppo, lo justificó por supuestas «demoras técnicas» ligadas al período vacacional, la publicación conservadora 'Silere Non Possum' lo relacionó con las fricciones entre una parte de los obispos españoles y el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente socialista, que se declaró en una reciente entrevista en TVE «no católico» ni practicante, aunque sí que dijo que «escucha» al Papa y a la Conferencia Episcopal, no se ha reunido todavía con León XIV. No acudió a la misa con la que inició oficialmente su pontificado el pasado 18 de mayo, en la que nuestro país estuvo representado por Felipe VI y doña Letizia, y tampoco ha viajado a Roma desde entonces para mantener una audiencia privada con el Pontífice. Hasta ahora ambos sólo han mantenido la conversación telefónica que tuvieron el 11 de junio, en la que Sánchez invitó al Papa a visitar España.

'Banco vaticano'

Ese posible viaje, que Francisco nunca realizó, será una de las tareas en las que tendrá que trabajar Pioppo, un hombre de larga carrera diplomática y que conoce bien los engranajes de la Curia romana. Ha prestado sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Corea, Chile y Camerún y Guinea Ecuatorial y, además, entre 2006 y 201, fue prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado 'banco vaticano', una institución en el epicentro de numerosas polémicas hasta que el Papa Francisco procedió a su reforma. Antes Pioppo fue secretario personal del cardenal Angelo Sodano, uno de los hombres de mayor poder durante el último período de pontificado de Juan Pablo II.