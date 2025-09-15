El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El arzobispo italiano Piero Pioppo, en una imagen de archivo. E.C.

El arzobispo italiano Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

A este diplomático de larga carrera le tocará limar los roces entre el Gobierno y parte del episcopado y organizar una posible visita del Papa

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:45

El Vaticano tiene nuevo nuncio apostólico (embajador) en España: se trata del arzobispo italiano Piero Pioppo, miembro del cuerpo diplomático de la Santa Sede y ... que estaba destinado hasta ahora en Indonesia y ante la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). El nombramiento de Pioppo, que cumple 65 años a finales de mes, fue ratificado este lunes por el Papa León XIV, aunque fue su antecesor, Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, quien inició los trámites para ponerle al frente de la nunciatura de Madrid. Pioppo sustituye al arzobispo filipino Bernardito Aúza, desde marzo representante de la Santa Sede ante la Unión Europea y que dejó un nefasto recuerdo en parte del episcopado español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  5. 5 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El arzobispo italiano Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

El arzobispo italiano Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España