Aya, la joven concursante de 'Got Talent' que logró superar la bulimia gracias a la música

El programa 'Got Talent', dirigido por Santi Millán, permite descubrir grandes artistas, pero también es popular por dar a conocer las historias que hay detrás de estas personas, que en muchas ocasiones son inspiradoras. Es el caso de Aya, una joven cantante de 17 años que se apoyó en la música para conseguir superar una grave enfermedad: la bulimia.

Al pisar el plató de Telecinco, Aya, una chica «árabe y occidental», natural de Canarias, rompió a llorar y desgranó su historia personal. «La música es un pilar fundamental de mi vida. Sufrí un trastorno alimenticio que se llama bulimia y durante todos los años en los que la viví sola, la música era lo único que tenía», afirmó la joven durante su presentación en 'Got Talent'.

En su vídeo de presentación, la muchacha profundizó en su historia y explicó cómo llegó a padecer bulimia. «Justo había empezado el instituto, nuestros cuerpos estaban cambiando y me veía diferente. Me autodestruía. No podía pensar en otra cosa que no fuera comer para después vomitar», detalló. «Cuando se lo conté a mis padres, vieron que mi garganta estaba muy mal. Debido al trastorno que padezco, el ácido que está en mi garganta hacía que se desgastase muchísimo. Me dijeron que o paraba de vomitar o tenía que dejar de cantar. Y lo tuve claro: quería seguir cantando», especificó Aya en 'Got Talent'.

Afortunadamente, Aya ya ha logrado superar la bulimia. «Si la bulimia era como mi desahogo tóxico, la música es mi otra forma de desahogarme, de una manera sana. Literalmente, me está salvando la vida», afirmó.

Durante su actuación en el programa 'Got Talent', la joven canaria versionó con un toque árabe la canción 'Hello', de Adele. «He querido mezclar mis dos culturas», explicó Aya. Este cóctel logró convencer al jurado del programa, compuesto por Risto Mejide, Paz Padilla, Edurne y Dani Martínez.

«Me ha parecido precioso», aseveró Risto. «Hace un año no podría estar aquí, porque me derrumbaría. Para mí esto es increíble», respondió la artista, emocionada. La cantante Edurne compartió la opinión del presentador de 'Todo es mentira' «Ha sido muy bonito, una sorpresa. Una versión muy diferente. Tienes una voz increíble», manifestó la cantante. »Has hecho algo muy bonito», definió Dani Martínez. «Vas a conseguir lo que quieras, porque has salido de un pozo. Eres muy fuerte», valoró por su parte Paz Padilla.

El veredicto, por tanto, estaba más que claro. Los cuatro coincidieron en darle el «sí» a Aya y la joven accedió a la siguiente fase de 'Got Talent'.