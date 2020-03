Coronavirus en Asturias | Barbón exige a quienes llegan a Asturias de zonas afectadas que hagan cuarentena

Contundente. Así se mostró ayer el presidente del Principado a la hora de pedir «responsabilidad» a las personas que llegan a Asturias de zonas «calientes», aquellas especialmente afectadas por la expansión del coronavirus. «Hay que exigirles en nombre del Gobierno que no piensen que esto son unas vacaciones para visitar a la familia. Su presencia sin pasar una cuarentena puede suponer un vector de contagio muy importante».

Adrián Barbón se mostró especialmente sensible con este asunto. En un contexto en el que se están aplicando duras medidas para tratar de contener el virus, la llegada de personas de zonas como «Madrid, País Vasco e Italia» en una actitud próxima al ocio se revela peligrosa, no solo desde el punto de vista de la salud sino también de la responsabilidad social. «Catorce días de cuarentena. Que sean responsables porque nos pueden poner en una situación límite», advirtió el presidente del Principado, que insiste en la idea de que el sistema sanitario asturiano no llegue a colapsarse.