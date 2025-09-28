El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

R. C.

Jorge Ruiz

Cantante y compositor
«Lo bueno no vende tanto como lo malo»

El líder de Maldita Nerea participa en los diálogos 'FilosofIA': «Desde pequeño ya me hacía preguntas trascendentes»

Rosa Palo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:02

No tener WhatsApp en estos tiempos es una declaración de intenciones, y la de Jorge Ruiz es la de no priorizar lo inmediato sobre lo ... importante, algo que, sumado a su empeño por mantener el anonimato en su vida cotidiana, convierte al fundador de Maldita Nerea en una inusual estrella del pop. Logopeda y maestro de Audición y Lenguaje, compositor y amante de la filosofía, compagina la música con actividades vinculadas a la educación. Ahora podemos ver en YouTube su participación en 'FilosofIA', la iniciativa de Fundación Telefónica y Deloitte que, a través de siete diálogos audiovisuales con distintos profesionales, aborda el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética, filosófica y humanista.

