Buscan a otra chica cerca del lugar en el que desapareció Marta Calvo

ALICIA TALAVERA Valencia Miércoles, 4 de diciembre 2019, 09:51 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

La Guardia Civil busca en la zona de Carcaixent a Wafa, una chica de 19 años desaparecida hace tres semanas en las inmediaciones de la localidad valenciana de Carcaixent, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre la investigación.

La zona en la que fue vista por última vez se encuentra a pocos kilómetros de Manuel, donde se ha centrado la búsqueda de Marta Calvo. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha señalado que la principal hipótesis en este caso es la desaparición voluntaria.

Fulgencio prácticamente ha descartado la conexión entre esta desparición y la de Marta Calvo. «La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo», ha agregado.