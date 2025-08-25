Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella Los padres y hermanos del adolescente piden la colaboración ciudadana para esclarecer las circunstancias del suceso

Agentes de la Policía Local de Marbella, la noche de autos, en el lugar del accidente.

Eliah tenía 17 años, estaba estudiando y, según sus allegados, era «muy buen chico». La noche del 18 de agosto, fue hallado muerto junto su moto en la avenida Juan Carlos I de Marbella, en la zona de Los Monteros, muy cerca de su domicilio.

Tras confirmarse el deceso, la Policía Local de Marbella se hizo cargo de la investigación bajo la hipótesis -que se mantiene a día de hoy- de que se trató de un accidente de tráfico.

La familia de Eliah, que es alemana pero residente en Marbella, alberga dudas respecto a las circunstancias del supuesto siniestro, por lo que piden la colaboración ciudadana para aclarar cómo ocurrieron testigos. Por eso hacen un llamamiento, a través de SUR, para localizar testigos.

Eliah estaba esa noche en su casa con un amigo y con uno de sus hermanos. Sus padres se encontraban fuera. Al parecer, salió a comprar tabaco con su moto de trial, que tenía desde hacía tiempo y que manejaba a la perfección.

Alarmados por la tardanza, su amigo y su hermano consultaron su ubicación por medio de una aplicación de su teléfono móvil y salieron a buscarlo. Cuando llegaron, la zona estaba precintada y tomada por la policía.

El supuesto accidente se produjo en una calle recta que conduce hasta su domicilio. Su familia asegura que no era una zona complicada para él, por lo que les resulta muy extraño que pudiera perder el control de su moto en un lugar como ese.

Eliah fue hallado en la carretera junto a su moto de trial. Llevaba el casco puesto, uno de tipo integral y de buena calidad que, sin embargo, estaba partido en dos por la parte posterior de la cabeza.

Desde ese momento, los hermanos de Eliah y sus padres han regresado en reiteradas ocasiones al lugar del accidente para tomar fotos y buscar testigos. Según comentan, un taxista les contó que en un chat de compañeros alguien dijo que había visto cómo un coche abandonaba la zona a la hora en que ocurrieron los hechos.

Aunque desconocen si ese vehículo pudo tener relación con lo ocurrido, están tratando de localizar testigos presenciales -ante la ausencia de cámaras- para esclarecer cómo tuvo lugar el siniestro.

